女登山客跌落阿里山50米邊坡 消防員輪流背負救護

一行24人登山隊昨天行經嘉義縣阿里山鄉北霞山林道時，有名年約65歲女登山客不慎跌落50米邊坡，嘉義縣消防局獲報派遣阿里山分隊前往救援，救難人員利用繩索協助傷者脫困，並由隊員輪流背負至登山口，救護車護送醫院救治。

嘉義縣消防局表示，昨天中午12點24分，據報在阿里山鄉北霞山林道附近有一行24人登山民眾，其中1名女性登山客不慎跌落邊坡，阿里山消防分隊3點30分左右抵達現場發現年約65歲女性傷者跌落深約50米邊坡，頭部外傷、胸肋骨疑似骨折，意識清楚，但斜坡土石鬆軟沒有踩點加深救護困難，先幫忙包紮傷口，直到傍晚5點多利用繩索將傷者拖拉至步道，再以輪流接力背負方式，運送到新高口登山口，由救護車送往嘉義市聖馬爾定醫院救治。