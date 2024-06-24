女登山客跌落阿里山50米邊坡 消防員輪流背負救護
一行24人登山隊昨天行經嘉義縣阿里山鄉北霞山林道時，有名年約65歲女登山客不慎跌落50米邊坡，嘉義縣消防局獲報派遣阿里山分隊前往救援，救難人員利用繩索協助傷者脫困，並由隊員輪流背負至登山口，救護車護送醫院救治。
嘉義縣消防局表示，昨天中午12點24分，據報在阿里山鄉北霞山林道附近有一行24人登山民眾，其中1名女性登山客不慎跌落邊坡，阿里山消防分隊3點30分左右抵達現場發現年約65歲女性傷者跌落深約50米邊坡，頭部外傷、胸肋骨疑似骨折，意識清楚，但斜坡土石鬆軟沒有踩點加深救護困難，先幫忙包紮傷口，直到傍晚5點多利用繩索將傷者拖拉至步道，再以輪流接力背負方式，運送到新高口登山口，由救護車送往嘉義市聖馬爾定醫院救治。
縣消防局呼籲民眾爬山除了注意身體狀況外，務必留意氣象資訊及路況等資訊，以維自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言