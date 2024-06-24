快訊

孫安佐揭科技業新工作 曝近況認「少回家」：我長大了

迎戰藍白！總統宣布針對國會職權修法聲請釋憲與暫時處分

台中少婦月花13萬爆買叫外送 批夫「爛人、不持久」…離婚准了

女登山客跌落阿里山50米邊坡 消防員輪流背負救護

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

一行24人登山隊昨天行經嘉義阿里山鄉北霞山林道時，有名年約65歲女登山客不慎跌落50米邊坡，嘉義縣消防局獲報派遣阿里山分隊前往救援，救難人員利用繩索協助傷者脫困，並由隊員輪流背負至登山口，救護車護送醫院救治。

嘉義縣消防局表示，昨天中午12點24分，據報在阿里山鄉北霞山林道附近有一行24人登山民眾，其中1名女性登山客不慎跌落邊坡，阿里山消防分隊3點30分左右抵達現場發現年約65歲女性傷者跌落深約50米邊坡，頭部外傷、胸肋骨疑似骨折，意識清楚，但斜坡土石鬆軟沒有踩點加深救護困難，先幫忙包紮傷口，直到傍晚5點多利用繩索將傷者拖拉至步道，再以輪流接力背負方式，運送到新高口登山口，由救護車送往嘉義市聖馬爾定醫院救治。

縣消防局呼籲民眾爬山除了注意身體狀況外，務必留意氣象資訊及路況等資訊，以維自身安全。

現場地勢陡峭救難人員趕往救援。圖／嘉義縣消防局提供
現場地勢陡峭救難人員趕往救援。圖／嘉義縣消防局提供
邊坡斜度大土石鬆軟沒有踩點加深救護困難，救難人員利用繩索協助傷者脫困。圖／嘉義縣消防局提供
邊坡斜度大土石鬆軟沒有踩點加深救護困難，救難人員利用繩索協助傷者脫困。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局救難人員趕往救援。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局救難人員趕往救援。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局阿里山分隊協助受傷登山客脫困送醫時已是晚上。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局阿里山分隊協助受傷登山客脫困送醫時已是晚上。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義 救護車 阿里山

延伸閱讀

駕駛未禮讓救護車釀車禍…反告消防員過失傷害 法院判無罪

新北消防勇奪「2024 IEMSC國際救護競賽」亞軍及季軍

與神同行 身障天后宮幹部搭阿里山小火車6小時上山祈福美好經驗

影／為全線通車祈福！ 阿里山小火車首度搭載天上聖母、玄天上帝

相關新聞

德州撲克 抽頭營利就算賭博

德州撲克協會、競技協會、俱樂部等，近年在台灣竄紅，連YouTube上都出現各種教學、開箱影片，官警說，受到二○二二年高等...

賭場才被抄…450公尺外再開

台北市大安警方本月一日在東區某商辦大樓破獲德州撲克賭場，帶回老闆陳姓男子等五十人，不到半個月，陳涉嫌又在距離約四五○公尺...

高雄三民區826戶清晨停電 住戶哀號竟是這原因 台電搶救中

丁姓男子今天清晨5時21分許駕車行經高雄市九如二路和民族一路口，疑恍神撞斷變電箱和路邊6機車、1輛轎車，幸未波及其他人，...

不滿菜籃車阻礙公車走道動線 新北翁暴怒狂毆婦人

新北市72歲陳男日前搭乘新店綠13路公車，因不滿66歲楊婦將手推菜籃車放在走道旁影響其他乘客動線，竟怒而攻擊楊婦並要求她...

影／台中低胸小禮服少婦喝茫倒地 蜜大腿曝光警來護衛

台中市陳姓女子已婚，近日身穿低胸小禮服與朋友喝酒，但席後不勝酒力，醉倒在北區中華國小附近，警員前往查處時，陳女恢復意識，...

台中霧峰警高偉星因公去世 兒子考上警專繼承遺志

台中市霧峰警察分局警員高偉星，去年不幸在勤務中過世，各界不捨。最近傳來他的兒子高志佳成功考上台灣警察專科學校第43期的消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。