賭場才被抄…450公尺外再開

北市大安警方月初查獲的德州撲克賭場又重起爐灶，不到一個月再度被查獲。記者翁至成／翻攝 台北市大安警方本月一日在東區某商辦大樓破獲德州撲克賭場，帶回老闆陳姓男子等五十人，不到半個月，陳涉嫌又在距離約四五○公尺外另一棟商辦大樓另起爐灶；警方前晚再度搜索，帶回現場負責人張姓男子等廿三人，依賭博罪嫌送辦，並通知陳男到案說明。

警方調查，四十八歲陳男於三月間以月租金二六○萬元，租下東區ＳＯＧＯ旁整棟商辦大樓，四 樓經營德州撲克賭場，六月一日被警方查獲，檢方以三萬元交保。

不料端午節前後，陳又以每月廿五萬元，租下距離約四五○公尺，敦化南路與忠孝東路口某商辦大樓十一樓，繼續經營德州撲克賭場。

警方多日蒐證，前天深夜動員逾卅人搜索，帶回現場負責人卅四歲張姓男子、女荷官二人、工作人員三人及賭客十七人，並查扣抽頭金九萬元、籌碼二六九萬元和點鈔機、監視器鏡頭等證物。

警詢時張男說自己是協會成員，協會合法申請、合法競技，玩德州撲克不是賭博；但警方依賭客離場前可至櫃檯將籌碼換回現金，賭場收場地清潔費，有抽頭事實，依賭博罪送辦，賭客依社維法裁罰。因其他員工指證陳男是老闆，警方寄發通知書要求到案說明。

陳男月初被查獲賭場的大樓，過去是藝人陳零九代言的加密貨幣交易所「ＪＰＥＸ」，在台灣設立的「亞洲區塊鏈大樓」，十一樓和十二樓是供ＶＩＰ的私人招待所，警方當時在招待所包廂發現十二人飲酒歡唱，陳零九也在場，無不法，但同行一名鄭姓男子持有大麻電子煙，被依毒品罪嫌送辦。