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德州撲克 抽頭營利就算賭博

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

德州撲克起源自20世紀初的美國德克薩斯州，規則簡單又具策略多樣性，1960年代進入「賭城」拉斯維加斯，再廣傳到世界各地。美聯社
德州撲克起源自20世紀初的美國德克薩斯州，規則簡單又具策略多樣性，1960年代進入「賭城」拉斯維加斯，再廣傳到世界各地。美聯社
德州撲克協會、競技協會、俱樂部等，近年在台灣竄紅，連YouTube上都出現各種教學、開箱影片，官警說，受到二○二二年高等法院一起德州撲克賭博無罪確定首例影響，不少網紅、藝人開始在社群軟體分享「國際比賽賺獎金」，讓德州撲克越來越廣泛發展。

官警指出，二○二二年高等法院認為，德州撲克是依靠參與行為人本身智力、注意力與判斷力的競技來決定勝負，非僅以荷官所發牌好壞之射倖性決定輸贏，判「台灣華人德州撲克競技協會」新北辦事處巫姓負責人無罪定讞，成為第一個德州撲克賭博獲判無罪案例。

之後該協會分會相繼成立，更有不少人模仿它的「限時錦標賽」經營方式，對外宣稱「法院證認合法」、「不是賭博」。官警說，協會內交流切磋，或舉辦正統限時錦標賽當然沒問題，但實際上許多莊家有抽頭情事，甚至開放民眾離場前籌碼兌換回現金，涉犯賭博行為。

他說，很多民眾不理解賭博罪構成要件，以為高院判無罪就表示玩德州撲克沒問題，但「玩德州撲克不違法，怎麼玩才會違法」。

他認為，德州撲克在國外盛行已久，也有國際賽，不少人參賽賺獎金，成為「另類新娛樂」；他建議要去合法場合，清楚玩法和賽制，才不會觸到「賭徒」的灰色界線。

不少協會「掛羊頭派狗肉」，以合法掩護非法行賭博之實，警方只要發現有抽頭、盈利情事，就會取締，以賭博罪送辦。

德州 社群 網紅 賭博

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