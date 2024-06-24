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屏南工業區大火 延燒近1天
屏東縣枋寮鄉屏南工業區一家環保科技公司前天上午火警，廠區露天倉庫堆置紙漿原料回收紙起火燃燒， 因現場回收紙堆積如山，高度幾達一層樓半，消防人員搶救廿三小時，至昨天上午才將火勢撲滅，起火原因待消防局火調科調查。
屏東縣消防局廿二日上午十時廿一分接獲報案，該環保科技公司露天倉庫堆置紙漿原料回收紙起火燃燒，現場竄出大量濃煙；由於當時高溫酷熱，加上風勢助長，火勢一發不可收拾。
消防局抵達時，高達一層樓半的紙磚多處都已陷入火海，消防人員畫設防火區侷限火勢，但風勢太大，又全是回收紙，救援困難，現場出動五台怪手，一邊開挖一邊灑水降溫，避免深層燃燒；另出動空拍機掌握延燒範圍，針對重點搶救。
火勢直到昨天上午近九時才殘火處理結束，消防人員歷時廿三小時打火疲憊不堪，最後交廠方人員以室外消防栓持續灑水降溫，估計燃燒面積三五○○平方公尺，損失待估算。
該環保科技公司從事進口廢紙收購，作為生產紙漿原料；起火露天倉庫是堆置用來做紙漿原料的回收紙，一旁廠區是鐵皮建築。屏東縣環保局曾現場監控，初步判斷並未釀成空氣汙染。
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