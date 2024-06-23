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誘使車手現身超商 男警、女警佯裝顧客或路人守株待兔
新北市鄭姓女子在臉書交友，被詐騙集團成員引誘投資虛擬貨幣想獲利。銀行發現鄭女存款移轉有異狀，與警方合力勸說鄭女，她才察覺被騙，並跟警方合作假意約對方在超商再給50萬元投資。多名男警、女警佯裝顧客或路人，逮捕出面取款的劉姓男子送辦。
新北市瑞芳警分局日前接獲銀行通報，指有一名女子帳戶資金流動異常，可能遭遇詐騙，且帳戶恐被利用來洗錢。員警到場了解勸說後，鄭女與警方合作，用面交投資現金名義誘使詐騙集團派人現身超商。
多名員警在超商內守候，超商外也有員警埋伏，守株待兔。為免嫌犯起疑，也有安排年輕女警佯裝顧客。擔任車手40歲劉男出現，等他和鄭女完成交易後，多名員警一擁而上，制伏劉男，帶回偵訊後送辦。
警方調查，詐騙集團的手法是在臉書交友，在取得被害人信任後，便以假投資虛擬貨幣有高獲利，詐騙被害人上鉤。鄭女使用ATM及現金交付車手多次，銀行發現帳戶異常，通知鄭女和警方，鄭女才知道上當了。警方還查出有其他被害人，逐一通知指認犯行後，今天將全案函送基隆地檢署偵辦。
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