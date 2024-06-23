誘使車手現身超商 男警、女警佯裝顧客或路人守株待兔

新北市鄭姓女子在臉書交友，被詐騙集團成員引誘投資虛擬貨幣想獲利。銀行發現鄭女存款移轉有異狀，與警方合力勸說鄭女，她才察覺被騙，並跟警方合作假意約對方在超商再給50萬元投資。多名男警、女警佯裝顧客或路人，逮捕出面取款的劉姓男子送辦。

新北市瑞芳警分局日前接獲銀行通報，指有一名女子帳戶資金流動異常，可能遭遇詐騙，且帳戶恐被利用來洗錢。員警到場了解勸說後，鄭女與警方合作，用面交投資現金名義誘使詐騙集團派人現身超商。

多名員警在超商內守候，超商外也有員警埋伏，守株待兔。為免嫌犯起疑，也有安排年輕女警佯裝顧客。擔任車手40歲劉男出現，等他和鄭女完成交易後，多名員警一擁而上，制伏劉男，帶回偵訊後送辦。