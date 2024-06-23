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六旬翁墜北屯10米堤防 路人見「一灘血」急報案…仍回天乏術不治

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在今天下午2時許，接獲民眾報案，六旬陳姓老翁倒臥在北屯區東山路一段堤防下方，身旁有一灘血，消防隊獲報到場後，發現該處距離路面約有3層樓高度，老翁當時已無生命跡象、左腳骨折，經送醫後今晚6時許宣告不治，警方明天將報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市消防局在今天下午2時許獲報，北屯區北屯區光西巷接近東山路一段堤防下方，六旬陳姓老翁倒臥該處，消防隊到場發現，老翁倒臥於橋下，該處河道乾涸、距離路面約3層樓高度，現場由東山消防分隊分隊長陳良安帶隊前往搶救。

消防隊到場發現，陳翁左腳骨折、頭部撕裂傷，已無生命跡象，先以長背板固定陳翁，因現場高度落差有約10公尺且不易架設雙節梯，由大誠消防分隊器材車吊臂進行吊掛作業，已協助陳翁上至路面，後送往台中慈濟醫院急救，不過仍在今晚6時許宣告不治。

全案明天將由市警五分局報請檢察官相驗，釐清案發經過與死因。

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台中市陳姓老翁在今天下午被人發現倒臥在北屯東山路一段的堤防底下，高度落差有10公尺，消防隊利用吊車救出。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓老翁在今天下午被人發現倒臥在北屯東山路一段的堤防底下，高度落差有10公尺，消防隊利用吊車救出。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓老翁在今天下午被人發現倒臥在北屯東山路一段的堤防底下，高度落差有10公尺，消防隊利用吊車救出。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓老翁在今天下午被人發現倒臥在北屯東山路一段的堤防底下，高度落差有10公尺，消防隊利用吊車救出。記者陳宏睿／翻攝

台中市 消防隊

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