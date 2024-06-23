六旬翁墜北屯10米堤防 路人見「一灘血」急報案…仍回天乏術不治

台中市消防局在今天下午2時許，接獲民眾報案，六旬陳姓老翁倒臥在北屯區東山路一段堤防下方，身旁有一灘血，消防隊獲報到場後，發現該處距離路面約有3層樓高度，老翁當時已無生命跡象、左腳骨折，經送醫後今晚6時許宣告不治，警方明天將報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市消防局在今天下午2時許獲報，北屯區北屯區光西巷接近東山路一段堤防下方，六旬陳姓老翁倒臥該處，消防隊到場發現，老翁倒臥於橋下，該處河道乾涸、距離路面約3層樓高度，現場由東山消防分隊分隊長陳良安帶隊前往搶救。

消防隊到場發現，陳翁左腳骨折、頭部撕裂傷，已無生命跡象，先以長背板固定陳翁，因現場高度落差有約10公尺且不易架設雙節梯，由大誠消防分隊器材車吊臂進行吊掛作業，已協助陳翁上至路面，後送往台中慈濟醫院急救，不過仍在今晚6時許宣告不治。

全案明天將由市警五分局報請檢察官相驗，釐清案發經過與死因。

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