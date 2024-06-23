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台南歸仁區保大路二段電纜線掉落 夫婦騎機車勾到電纜線慘摔
台南市歸仁區保大路2段與西埔一街口，本月21日晚間7點多發生一對夫婦騎機車勾到垂落電纜線後，人車倒地，造成2人身體多處擦挫傷送醫，傷者懷疑前方車輛有勾到電纜線後肇事。轄區警方今天說，員警接獲報案後，除協助2人就醫外，已擴大調閱各路口監視器及行經該路段車輛行車影像記錄器，以釐清肇事責任中。
據了解，年約30歲的陳姓男子騎機車後載沈姓妻子，由歸仁區保大路段西向東行經保大路2段與西埔一街口，勾到垂落電纜線後，人車倒地，並在我在歸仁大小事臉書社群PO文，質疑之前曾有多輛車經過後，並有大車勾掉電纜線後才會造成車禍。
歸仁警分局說，當時可能因夜間昏暗，機車騎士無法閃避突然垂落電纜線，不慎摔倒受傷，警方除立即協助民眾就醫外，並迅速排除散落電線。該機車駕駛人酒測值為0，目前本分局已擴大調閱各路口監視器及行經該路段車輛之行車影像記錄器，以釐清肇事責任中。
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