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親生的？高雄男女共乘機車「單手抱嬰手腳懸空」網怒：偷抱來的嗎
真危險！高雄市一對男女共乘機車，後座女子單手抱著小小孩，不顧小孩手腳懸空，還沿路紅燈右轉、未打方向燈，讓目擊民眾替小孩捏一把冷汗，過程被轎車行車記錄器錄下PO網，怒斥親生的還是偷抱的，為何不珍惜人命？警方指，這對男女已觸犯4項違規，將追人開罰。
YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」今天貼出一則影片，原PO指出，行駛途中，看見一對男女騎著摩托，前座有「帶」安全帽；後座手抱小小孩，原PO忍不住質疑，「可以珍惜一下嗎？親生的嗎？還是偷抱的？他是條生命耶！人命耶」。
原來影片中，只見一對男女共乘機車，後座女子單手抱著小小孩，讓小孩只坐在右側大腿上，不顧小孩手腳懸空，還沿路紅燈右轉、未打方向燈，危險行徑讓目擊者都替小孩捏了一把冷汗。
有網友看到影片，直呼「這真的很誇張，出事了再來講543一堆，不及格父母就是這款」；有網友驚訝地問，「不是夾娃娃機的娃娃嗎」。
轄區鳳山警分局指出，有關民眾於網路上傳「機車行進時後座乘客疑單手抱嬰等」行車記錄器影片，經查事發時間為19日晚間9時，地點在鳳山區青年路一段。
警方指出，目前尚未接獲相關報案，檢視影片內容共乘機車的男女騎士有多項違規，包括單手抱嬰行為，觸犯道路交通管理處罰條例第31條5項「機車附載人員未依規定者」，可處300元至600元罰鍰；另嬰孩未戴安全帽行為，違反同法第31條6項可處駕駛人500元罰鍰。
此外，機車騎士沿路有紅燈右轉違規行為，可處600元至1800元罰鍰；轉彎未打方向燈可處1200元至3600元罰鍰。
警方表示，將以車追人，通知當事人到案說明，依違規項目開罰。
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