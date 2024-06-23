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影／仍在撲滅中…桃園大溪工廠2、3樓突燃燒「損失慘重」 疑爆炸黑煙竄天

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大溪區大鶯路900號附近一間製造鐵鋼門材料的鐵皮屋工廠今天下午14時29分突然大火，地上4層鐵皮工廠的2、3樓起火，工廠堆放大批各種門片板材、焊接烤漆等易燃物引燃猛烈竄燒，火光夾雜大量黑色濃煙燃燒衝天，民眾傳出疑似聽到爆炸聲響，消防局表示，消防人員拉水線全力灌救火勢，暫無民眾傷亡，目前控制火勢，還在滅火中。

桃園市消防局表示，大鶯路這家實業鐵工屋工廠從事生產家庭用的鐵鋼門材料，包括大批門片板材、焊接烤漆等材料大火竄燒下，鐵皮工廠2、3樓突然起火全面燃燒，員工發現起火立即疏散，大火竄燒猛烈，由於廠內堆放大批烤漆等易燃物，火勢一發不可收拾，濃煙火光燃燒猛烈，遠在數公里國3高速公路看見，警消出動72人及消防車28輛、救護車2輛撲救火勢。

大鶯路工廠傳出火災，甚至民眾傳出聽到數聲爆炸聲響，十分緊張，消防局119 接獲許多民眾大量報案電話，消防局表示，消防員趕到未聽到爆炸聲，消防人員全力滅火，該鐵皮屋工廠2、3樓付之一炬，損失慘重。

特搜大隊長郭百倫表示，警消抵達現場時，看見工廠3樓夾層燃燒，幸好員工第一時間疏散，消防人員拉起水線控制大火延燒，目前大火控制在50平方公尺範圍，正全力撲滅火勢中，起火原因將等火勢撲滅後，再由火調人員調查釐清起火原因。

大溪區一間防火材料鐵皮屋工廠大火，2、3樓大火夾雜濃煙燃燒付之一炬。圖／消防局提供
大溪區一間防火材料鐵皮屋工廠大火，2、3樓大火夾雜濃煙燃燒付之一炬。圖／消防局提供
大溪區一間防火材料鐵皮屋工廠大火，2、3樓大火夾雜濃煙燃燒付之一炬。圖／消防局提供
大溪區一間防火材料鐵皮屋工廠大火，2、3樓大火夾雜濃煙燃燒付之一炬。圖／消防局提供
大溪區一間防火材料鐵皮屋工廠大火，黑色濃煙夾雜火光衝天，國3可見。圖／取自記者爆料網
大溪區一間防火材料鐵皮屋工廠大火，黑色濃煙夾雜火光衝天，國3可見。圖／取自記者爆料網
大溪區一間防火材料鐵皮屋工廠大火，2、3樓大火夾雜濃煙燃燒付之一炬。圖／消防局提供
大溪區一間防火材料鐵皮屋工廠大火，2、3樓大火夾雜濃煙燃燒付之一炬。圖／消防局提供
大溪區一間防火材料鐵皮屋工廠大火，2、3樓大火夾雜濃煙燃燒付之一炬。圖／消防局提供
大溪區一間防火材料鐵皮屋工廠大火，2、3樓大火夾雜濃煙燃燒付之一炬。圖／消防局提供

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