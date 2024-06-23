市區連2天遇祝融…花蓮出動上百名警義消灌救 火滅後紛紛累癱倒地歇息

花蓮市中山路與公正街口23日中午發生火警，由於天氣炎熱加上風大，火勢猛烈，濃濃黑煙直竄天際，市區瀰漫煙霧及焦味，警義消布水線到場灌救。中央社 花蓮市公正街今天中午發生火災，延燒4棟房屋，警消獲報到場灌救約3小時控制火勢。花蓮市區一連2天發生火警，都出動上百名警義消，精神體力負荷重，所幸無重大傷亡。

2場火災都是磚造木構加鐵皮，加上這2天出現強勁陣風助長，火勢相當猛烈，延燒多間房屋。昨天晚間中山路寵物店火警，消防局出動各式車輛45輛、警義消150多人到場進行車輪戰滅火；今天則派遣各式消防車輛28部、人員128名到場打火，火勢控制後，警義消弟兄紛紛癱倒地上暫歇。

花蓮縣消防局第一大隊長林武正接受媒體聯訪表示，今天中午消防人員抵達現場時，火苗已竄出，當時風勢往西北方向吹，導致中山路205、207、209號之1、之3都受到影響，消防人員在205號、209號之3的頂樓各發現民眾待援，分別救出年約80歲和50歲男性送醫。

此外，現場有消防人員因為水分攝取不足導致腳部抽筋，也送醫。

林武正說，失火餐館是老舊木造結構加上鐵皮，2樓囤積易燃物，造成延燒。研判起火點是在餐館1樓，共影響4棟房舍，詳細起火原因待火調科調查。

失火的「歐桑」餐館曾代表花東參賽農業部舉辦的台灣炒飯王獲亞軍，平時生意相當好，今天中午吃飯時間竟起火燒起來，民眾議論紛紛。