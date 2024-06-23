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店家竄火「延燒4戶」！花蓮公正街火災 消防局籲隔間牆採防火材質

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市中山路昨晚才發生大火，燒毀約6戶，沒想到今天中午花蓮市公正街小吃店發生火警，一路燒到中山路、中正路上的店面，就連知名的鋼管紅茶店也受到影響，現場救出2名年約80歲與50歲男性，皆無生命危險。消防局提醒，房屋隔間牆盡量採用石膏板或矽酸鈣板，才有防火的效果。

花蓮縣消防局第一大隊長林武正表示，這次起火點研判在「歐桑米粉湯」後方廚房，延燒約4戶，到場發現現場火勢竄出，中午風向為西北風，導致中山路、中正路店家也受到影響。消防人員在頂樓發現2名待救者，一名年約80歲、一名年約50歲，都送往慈濟醫院。這次火災搶救出動28輛各式消防車、128名人員，截至目前火勢控制，詳細起火原因尚待火調科釐清。

林武正說，店家結構以木造建築為主，頂樓為鐵皮屋，發生火災後，民眾以為待在頂樓比較安全，但頂樓是鐵皮加蓋，難以用雲梯車救援，因此派人從1樓到頂樓搜索救援。現場有2名義消在滅火過程中，水分攝取不足，導致腳部有抽筋現象，也送往慈濟醫院。

林武正提醒，老舊木造建築都是易燃性，加上可燃性物質存放在室內，一旦燃燒容易透過隔間牆延燒，呼籲未來民眾增修房子時，盡量在隔間牆採用石膏板或矽酸鈣板，具有防焰的效果，可以在火災發生初期起到阻絕火勢的效能。

據了解，今天中午小吃店廚師點火時，不知何故起火，一度要用滅火器滅火，但火勢延燒快速，廚師眼見濃煙已瀰漫室內，只好趕緊出來求救，現場濃煙密布，臭味甚至飄散一兩公里遠。

今天中午花蓮市公正街小吃店發生火警，一路燒到中山路、中正路上的店面，現場救出2名年約80歲與50歲男性，皆無生命危險。記者王思慧／攝影
今天中午花蓮市公正街小吃店發生火警，一路燒到中山路、中正路上的店面，現場救出2名年約80歲與50歲男性，皆無生命危險。記者王思慧／攝影
花蓮市連兩天火警，今天起火點研判在公正街小吃店宴後方廚房，延燒約4戶。記者王思慧／攝影
花蓮市連兩天火警，今天起火點研判在公正街小吃店宴後方廚房，延燒約4戶。記者王思慧／攝影

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