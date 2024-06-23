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二線三警官出勤返程撞違規車癱瘓 公傷假將滿面臨1抉擇

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市警局二線三星柯姓警官，前年至橋頭地檢署開會返程時，撞上違規的楊姓男子轎車，柯男因頸椎受傷，四肢癱瘓，復健2年生活仍要靠他人幫忙。事故至今約2年，柯請公傷假持續復健，市警局持續關懷，期盼柯能早日康復。

依規定，公傷假可正常支薪，最多僅兩年，若期限已滿，則可申請留職停薪，最多也為2年；若因失能無法返回工作崗位，依公務人員退休資遣撫卹法規定，則由服務機關申辦命令退休。

前年10月26日上午11時許，柯姓警官剛結束橋頭地檢署檢警聯繫會議，騎車經高楠公路要返回高雄市警局，楊男當時正好從高楠公路台糖加油站離開，準備駛入車道時，剛打左轉燈號就直接「逆向」起駛，柯因閃避不及直接撞上楊男轎車的左車身，連人帶車倒地。

柯姓警官摔車後第四及第五頸椎創傷性骨折，四肢還有多處骨折，送醫急救後雖撿回一命，但全身上事嚴重，須長期使用呼吸器，加上四肢癱瘓，目前都只能臥床，生活都仰賴其他人照顧。

事後楊男與柯男達成和解，並一次給付1628萬元，剩餘60萬元則分20期付款，高雄高分院考量楊已和解，依過失重傷害罪判刑10月，緩刑3年。

案發當時柯姓警官才48歲，孩子還在就學，因出勤返隊途中撞擊違規車輛重傷，案發後市長陳其邁也趕赴醫院探視，並希望市民為柯警官集氣，祝福早日康復。

案發迄今，柯警官仍請公傷假，組長一職暫由同組警務員代理，柯則積極復健，市警局持續關懷，期盼柯能早日康復。

高市警局兩線三星柯姓警官，因公出勤，結果騎機車返回隊上途中，遭從加油站駛出的轎車撞擊，當場倒地受重傷。記者石秀華／翻攝
高市警局兩線三星柯姓警官，因公出勤，結果騎機車返回隊上途中，遭從加油站駛出的轎車撞擊，當場倒地受重傷。記者石秀華／翻攝

復健 骨折 高雄市

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