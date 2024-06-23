台中失智6旬婦搭計程車漫無目的 北市警熱心助返家

患有輕微失智的6旬沈姓婦人，在端午節時獨自離家，搭計程車一路北上到台北車站後，又漫無目的轉乘公車，公車上有乘客發現她眼神渙散告知司機，司機認為怪異報警求助。警方趕抵，先帶她回派出所休息，得知她身分後，聯繫上她胞弟北上接回家，家屬頻頻道謝稱「這次搭車到台北太誇張，很謝謝警察」。

中正一分局介壽路派出所端午節時獲報，公車上有一名婦人一臉茫然不知所措地坐在車上，警員顏新城先熱心關懷，協助婦人回派出所休息，並提供飲水、餐點讓她果腹，經耐心詢問，原來她是被台中市警方通報失蹤人口的沈女（69歲）。

警方詢問得知，沈女竟從台中搭計程車莫名北上逾150公里，花了近4000元的車資後，再搭公車漫無目的遊蕩，所幸公車上乘客熱心發覺有異告知司機，司機再報警。

警方事後聯繫上沈女家屬，她弟弟得知後，立刻從台中搭高鐵北上，沈女胞弟稱，姊姊有輕微失智症，端午節前發現她不見了立刻先通報失蹤協尋，一直找都找不到，沒想到一天內就接獲警方來電，十分感謝，也直言「這次搭車到台北太誇張」。