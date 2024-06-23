台中失智6旬婦搭計程車漫無目的 北市警熱心助返家
患有輕微失智的6旬沈姓婦人，在端午節時獨自離家，搭計程車一路北上到台北車站後，又漫無目的轉乘公車，公車上有乘客發現她眼神渙散告知司機，司機認為怪異報警求助。警方趕抵，先帶她回派出所休息，得知她身分後，聯繫上她胞弟北上接回家，家屬頻頻道謝稱「這次搭車到台北太誇張，很謝謝警察」。
中正一分局介壽路派出所端午節時獲報，公車上有一名婦人一臉茫然不知所措地坐在車上，警員顏新城先熱心關懷，協助婦人回派出所休息，並提供飲水、餐點讓她果腹，經耐心詢問，原來她是被台中市警方通報失蹤人口的沈女（69歲）。
警方詢問得知，沈女竟從台中搭計程車莫名北上逾150公里，花了近4000元的車資後，再搭公車漫無目的遊蕩，所幸公車上乘客熱心發覺有異告知司機，司機再報警。
警方事後聯繫上沈女家屬，她弟弟得知後，立刻從台中搭高鐵北上，沈女胞弟稱，姊姊有輕微失智症，端午節前發現她不見了立刻先通報失蹤協尋，一直找都找不到，沒想到一天內就接獲警方來電，十分感謝，也直言「這次搭車到台北太誇張」。
警方提醒，民眾家中若有年邁長者，務必多加留意其動向，出門時應有親友在旁照料，避免讓其獨自外出，也可在其所著衣物或隨身攜帶之物品留下聯絡電話及姓名等緊急聯絡方式，以便即時幫助迷途長者平安返家。
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