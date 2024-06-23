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高雄警攔查紅燈右轉轎車 駕駛和乘客都被上銬一箭雙鵰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓男子前天下午駕車行經高雄市大昌二路，因違規紅燈左轉，適巡邏警網經過攔查，張和後座搭載的2名越南籍男子神情緊張，警方一查，張是背信通緝犯，其中一名越南籍男子不僅是傷害罪通緝犯，還是逃逸2年移工，將兩人上銬逮捕。　

三民二警分局覺民派出所所長張志忠、警員鄭慈倫前天下午1時許剛從分局出發執行巡邏勤務，在150公尺處的大昌二路發現一輛轎車違規紅燈右轉，隨即趨前攔車盤查。

當時駕駛張姓男子（50歲）及後座2名越南籍男子見到警方神情慌張，張爆出身分後，被查出是上個月被高雄地檢署發布的背信罪通緝犯；另越南籍吳姓男子（45歲）不但是苗栗地檢署發布的傷害罪通緝犯，還是通報失聯近2年的逃逸移工。

警方隨後呼叫支援警網趕抵，將張、吳2男帶回；警詢後，依法解送歸案，另依違反入出國及移民法將吳移請移民署高雄市專勤隊查處。

張姓男子前天下午駕車行經高雄市大昌二路，因違規紅燈左轉，被警網攔查，張和後座搭載的越南籍男子被查出是通緝犯。記者石秀華／翻攝
張姓男子前天下午駕車行經高雄市大昌二路，因違規紅燈左轉，被警網攔查，張和後座搭載的越南籍男子被查出是通緝犯。記者石秀華／翻攝
張姓男子前天下午駕車行經高雄市大昌二路，因違規紅燈左轉，被警網攔查，張和後座搭載的越南籍男子被查出是通緝犯。記者石秀華／翻攝
張姓男子前天下午駕車行經高雄市大昌二路，因違規紅燈左轉，被警網攔查，張和後座搭載的越南籍男子被查出是通緝犯。記者石秀華／翻攝
張姓男子前天下午駕車行經高雄市大昌二路，因違規紅燈左轉，被警網攔查，張和後座搭載的越南籍男子被查出是通緝犯。記者石秀華／翻攝
張姓男子前天下午駕車行經高雄市大昌二路，因違規紅燈左轉，被警網攔查，張和後座搭載的越南籍男子被查出是通緝犯。記者石秀華／翻攝

移民署 越南 通緝

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