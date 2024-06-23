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屏南工業區廠區倉庫堆紙漿原料 大火延燒23小時才撲滅

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣枋寮鄉屏南工業區內廠區昨上午10點21分大火，現場是廠區的倉庫堆置紙漿原料，紙漿原料是回收紙，堆積如山的紙磚，屏東縣消防局出動22車42人，5台怪手，火勢在今上午近9點終撲滅，現場交由廠方人員以室外消防栓持續灑水降溫，起火原因待消防局火調科調查釐清。

屏東縣消防局昨上午10點21分接獲報案，枋寮鄉永翔路屏南工業區附近發生火警，出動22車42人前往搶救，火勢在昨中午12點15分回報火勢侷限中，無人受傷。現場燃燒面積大，又是存放大量的紙漿原料回收紙，猶如一堆堆紙磚，出動怪手挖掘，避免深層燃燒，消防人員漏夜搶救。

消防局表示，火勢到今23日上午8點15分火勢熄滅，8點53分殘火處理完畢，人車返隊，交由廠方人員以室外消防栓持續灑水降溫，現場燃燒面積3500平方公尺。

昨天天氣炎熱，烈日當空，現場加上工廠火警的輻射熱，現場是紙漿回收廠，火載量大，增添現場救援難度，好在昨天晚間枋寮地區有下小雨，現場用空拍機，協助現場救援人員戰術判斷。

屏東縣環保局表示，現場也監控是否造成空汙，臨近空品監測站AQI最高值為25，屬良好等級。另，臨近5公里內的微型感測器PM2.5最高為13微克／立方公尺。

屏東縣枋寮鄉屏南工業區內一家環保科技公司，廠區倉庫堆置原料紙漿回收紙，昨天發生大火，消防漏夜搶救火勢今天上午近9點才熄滅，燃燒面積3500平方公。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣枋寮鄉屏南工業區內一家環保科技公司，廠區倉庫堆置原料紙漿回收紙，昨天發生大火，消防漏夜搶救火勢今天上午近9點才熄滅，燃燒面積3500平方公。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣枋寮鄉屏南工業區內一家環保科技公司，廠區倉庫堆置原料紙漿回收紙，昨天發生大火，消防漏夜搶救火勢今天上午近9點才熄滅，燃燒面積3500平方公。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣枋寮鄉屏南工業區內一家環保科技公司，廠區倉庫堆置原料紙漿回收紙，昨天發生大火，消防漏夜搶救火勢今天上午近9點才熄滅，燃燒面積3500平方公。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣枋寮鄉屏南工業區內一家環保科技公司，廠區倉庫堆置原料紙漿回收紙，昨天發生大火，消防漏夜搶救火勢今天上午近9點才熄滅，燃燒面積3500平方公。圖／屏東縣消防局特搜大隊臉書
屏東縣枋寮鄉屏南工業區內一家環保科技公司，廠區倉庫堆置原料紙漿回收紙，昨天發生大火，消防漏夜搶救火勢今天上午近9點才熄滅，燃燒面積3500平方公。圖／屏東縣消防局特搜大隊臉書
屏東縣枋寮鄉屏南工業區內一家環保科技公司，廠區倉庫堆置原料紙漿回收紙，昨天發生大火，消防漏夜搶救火勢今天上午近9點才熄滅，燃燒面積3500平方公。圖／屏東縣消防局特搜大隊臉書
屏東縣枋寮鄉屏南工業區內一家環保科技公司，廠區倉庫堆置原料紙漿回收紙，昨天發生大火，消防漏夜搶救火勢今天上午近9點才熄滅，燃燒面積3500平方公。圖／屏東縣消防局特搜大隊臉書
屏東縣枋寮鄉屏南工業區內一家環保科技公司，廠區倉庫堆置原料紙漿回收紙，昨天發生大火，消防漏夜搶救火勢今天上午近9點才熄滅，燃燒面積3500平方公。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣枋寮鄉屏南工業區內一家環保科技公司，廠區倉庫堆置原料紙漿回收紙，昨天發生大火，消防漏夜搶救火勢今天上午近9點才熄滅，燃燒面積3500平方公。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣枋寮鄉屏南工業區內一家環保科技公司，廠區倉庫堆置原料紙漿回收紙，昨天發生大火，消防漏夜搶救火勢今天上午近9點才熄滅，燃燒面積3500平方公。圖／取自屏東縣消防局特搜大隊臉書
屏東縣枋寮鄉屏南工業區內一家環保科技公司，廠區倉庫堆置原料紙漿回收紙，昨天發生大火，消防漏夜搶救火勢今天上午近9點才熄滅，燃燒面積3500平方公。圖／取自屏東縣消防局特搜大隊臉書
屏東縣枋寮鄉屏南工業區內一家環保科技公司，廠區倉庫堆置原料紙漿回收紙，昨天發生大火，消防漏夜搶救火勢今天上午近9點才熄滅，燃燒面積3500平方公。圖／屏東縣消防局特搜大隊臉書
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屏東縣枋寮鄉屏南工業區內一家環保科技公司，廠區倉庫堆置原料紙漿回收紙，昨天發生大火，消防漏夜搶救火勢今天上午近9點才熄滅，燃燒面積3500平方公。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣枋寮鄉屏南工業區內一家環保科技公司，廠區倉庫堆置原料紙漿回收紙，昨天發生大火，消防漏夜搶救火勢今天上午近9點才熄滅，燃燒面積3500平方公。圖／屏東縣消防局提供
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屏東縣枋寮鄉屏南工業區內一家環保科技公司，廠區倉庫堆置原料紙漿回收紙，昨天發生大火，消防漏夜搶救火勢今天上午近9點才熄滅，燃燒面積3500平方公。圖／屏東縣消防局提供
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屏東縣枋寮鄉屏南工業區內一家環保科技公司，廠區倉庫堆置原料紙漿回收紙，昨天發生大火，消防漏夜搶救火勢今天上午近9點才熄滅，燃燒面積3500平方公。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣 空拍機

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