屏南工業區廠區倉庫堆紙漿原料 大火延燒23小時才撲滅

屏東縣枋寮鄉屏南工業區內廠區昨上午10點21分大火，現場是廠區的倉庫堆置紙漿原料，紙漿原料是回收紙，堆積如山的紙磚，屏東縣消防局出動22車42人，5台怪手，火勢在今上午近9點終撲滅，現場交由廠方人員以室外消防栓持續灑水降溫，起火原因待消防局火調科調查釐清。

屏東縣消防局昨上午10點21分接獲報案，枋寮鄉永翔路屏南工業區附近發生火警，出動22車42人前往搶救，火勢在昨中午12點15分回報火勢侷限中，無人受傷。現場燃燒面積大，又是存放大量的紙漿原料回收紙，猶如一堆堆紙磚，出動怪手挖掘，避免深層燃燒，消防人員漏夜搶救。

消防局表示，火勢到今23日上午8點15分火勢熄滅，8點53分殘火處理完畢，人車返隊，交由廠方人員以室外消防栓持續灑水降溫，現場燃燒面積3500平方公尺。

昨天天氣炎熱，烈日當空，現場加上工廠火警的輻射熱，現場是紙漿回收廠，火載量大，增添現場救援難度，好在昨天晚間枋寮地區有下小雨，現場用空拍機，協助現場救援人員戰術判斷。