台3線大型重機獅潭自撞起火 前輪噴飛人輕傷送醫

台3線苗栗縣獅潭鄉永興國小附近，今天上午發生一輛大型重機自撞路旁電線後，再波及簡易自來水管起火，35歲黃姓騎士受輕傷送醫無大礙，事故原因警方進一步調查中。

苗栗縣政府消防局今天上午6點10分接獲報案，一輛大型重機在獅潭鄉永興國小往南300公尺處發生車禍，獅潭分隊出動救護車及2名警消趕到現場，發現大型重機自摔，撞斷路旁電線桿，再撞斷對向車道簡易自來水管，機車前輪噴飛，車子起火燃燒。

消防人員請求加派消防水箱車及2名消防員2名支援，因簡易自來水管破裂噴灑在起火的車身，火勢快速熄滅，騎士黃男步檢傷，意識清楚、頸椎無損傷，左腳側有擦傷情形，救護人員緊急處置後送醫療無大礙。