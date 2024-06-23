台3線大型重機獅潭自撞起火 前輪噴飛人輕傷送醫
台3線苗栗縣獅潭鄉永興國小附近，今天上午發生一輛大型重機自撞路旁電線後，再波及簡易自來水管起火，35歲黃姓騎士受輕傷送醫無大礙，事故原因警方進一步調查中。
苗栗縣政府消防局今天上午6點10分接獲報案，一輛大型重機在獅潭鄉永興國小往南300公尺處發生車禍，獅潭分隊出動救護車及2名警消趕到現場，發現大型重機自摔，撞斷路旁電線桿，再撞斷對向車道簡易自來水管，機車前輪噴飛，車子起火燃燒。
消防人員請求加派消防水箱車及2名消防員2名支援，因簡易自來水管破裂噴灑在起火的車身，火勢快速熄滅，騎士黃男步檢傷，意識清楚、頸椎無損傷，左腳側有擦傷情形，救護人員緊急處置後送醫療無大礙。
消防局指出，台3線獅潭鄉路段道路迂迴，應小心駕駛並注意車速，切勿超速，駕駛人應注意自己身體及精神狀況，以保障自身安全，事故原因交由警方進一步調查中。
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