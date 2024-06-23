假觀光真打工再起？ 滿車越南移工竟全逾期居留

台灣近2年新冠疫情邊境解封後，不僅國人出入境人次快速竄升，也吸引許多外國觀光客來台，但台南永康警方昨傍晚卻在轄內一處巷口集結站，發現4名越南籍失聯移工，經查竟有3人都是持觀光簽證，且逾期滯留在國內非法打工，警方訊後移送移民署專勤隊收容處理。

永康警方表示，昨下午獲報民眾報案，在中華二路巷內發現多名越南籍移工在巷口集結，且有「一車的外籍移工！」，疑似是失聯移工集結站，隨即派員前往追查，果然發線多位越南籍移工準備搭乘一輛轎車離開，員警立即通報線上巡邏警網攔查，成功攔截該車輛。

警方初步調查，該車除1名台灣籍駕駛外，阮男等4名乘客均是移民署發佈通報的越南籍失聯移工，4人均從事製造業技工，其中一對越南籍夫妻，去年9月持觀光簽證來台，另2名移工居留期分別到前年7月、8月。