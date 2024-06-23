計程車駕駛疑身體不適 自撞國1護欄送醫

60歲郭姓男計程車司機，今天上午近8點開車行經國道1號中山高速公路仁德路段匯入86快速道路的軋道，疑因身體不適，自撞內側護欄。因駕駛座緊靠護欄無法開左側車門後脫身，消防分隊接獲報案到場，協助郭從右側車門脫困後，由救護車送至台南市立醫院治療。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天上午7點57分受理民眾報案，國道1號中山高速公路路仁德路段，匯入86快速道路的軋道有自撞車禍。仁德等消防分隊到達現場了解，現場是一名郭姓男性駕駛，年約60歲，開車擦撞內側護欄，主述身體不適。