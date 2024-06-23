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計程車駕駛疑身體不適 自撞國1護欄送醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

60歲郭姓男計程車司機，今天上午近8點開車行經國道1號中山高速公路仁德路段匯入86快速道路的軋道，疑因身體不適，自撞內側護欄。因駕駛座緊靠護欄無法開左側車門後脫身，消防分隊接獲報案到場，協助郭從右側車門脫困後，由救護車送至台南市立醫院治療。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天上午7點57分受理民眾報案，國道1號中山高速公路路仁德路段，匯入86快速道路的軋道有自撞車禍。仁德等消防分隊到達現場了解，現場是一名郭姓男性駕駛，年約60歲，開車擦撞內側護欄，主述身體不適。

由於駕駛座緊靠護欄無法開左側車門後脫身，消防分隊接獲報案到場，協助郭從右側車門脫困後，送至台南市立醫院。據了解，受傷的計程車司機臉上有紅腫及約1公分撕裂傷，送醫治療後沒有大礙。

一輛計程車駕駛行經國道1號中山高速公路，疑因身體不適，自撞內側護欄，由救 護人員協助脫困送醫。記者黃宣翰／翻攝
一輛計程車駕駛行經國道1號中山高速公路，疑因身體不適，自撞內側護欄，由救 護人員協助脫困送醫。記者黃宣翰／翻攝
一輛計程車駕駛行經國道1號中山高速公路仁德路段、匯入86快速道路的軋道，疑因身體不適，自撞內側護欄，由救 護人員協助脫困送醫。記者黃宣翰／翻攝
一輛計程車駕駛行經國道1號中山高速公路仁德路段、匯入86快速道路的軋道，疑因身體不適，自撞內側護欄，由救 護人員協助脫困送醫。記者黃宣翰／翻攝

台南 自撞 計程車司機

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