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九旬失智老翁台中尋過世姊 霧峰警協同鐵路警聯手送他返新北

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

一名林姓九旬老翁，日前自新北市風塵僕僕到台中市霧峰要找大姊，在遍尋不著下，被民眾帶進了派出所。因其姊早已過世，警方資料中查無此人，這時老翁才想起姊姊已過世，在派出所哭了起來。處理警員白庭碩擔心他年事已高，於是親自將他送往台中火車站，並與鐵路警察合作，才順利將老翁送返板橋，由其家人帶回。

霧峰警分局長陳祥麟上午特別表揚了白庭碩，肯定他發揮同理心，並串聯起鐵路警察跨單位合作，將老翁送回家，值得嘉許。另也建議有失智症患者家屬，能至警分局偵查隊按捺指紋建檔，或替失智患者配戴物品、繡上聯絡資訊，以利協助返家。

警方說，林姓老翁因心中掛念住霧峰的姊姊，日前特地遠從新北市到霧峰尋親。因遍尋不著姊姊的住處，由路人帶往霧峰派出所，警員白庭碩依老翁提供的姓名及資料，查詢全國人口資料，均查無此人。老翁這時才想起姊姊已離世，不禁哭了出來，隨後向警方表示要自行搭車返家。

白庭碩擔心老翁年事已高，會有安全問題，但他身上沒有手機或其他可聯繋家人方式。於是查詢警用系統聯繫上他的兒子，但其兒表示有工作在身，無法到台中接其父，懇請警方協助父親返家。

白庭碩於是向主管請示後，親自開車護送老翁至台中火車站，並向鐵路警察局同仁闡述老翁的情況，由鐵路警察協助並一路陪同老翁隨車北上，最後終於把老翁送至板橋火車站，交給老翁兒子帶回。

台中市霧峰警分局霧峰派出所警員白庭碩（右）一路送老翁去台中火車站並接洽鐵路警察協助送老翁返家。圖／警方提供
台中市霧峰警分局霧峰派出所警員白庭碩（右）一路送老翁去台中火車站並接洽鐵路警察協助送老翁返家。圖／警方提供

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