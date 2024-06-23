妙齡法國女遊台中 因這事「卡關」熱心警做國民外交解圍

法國籍18歲女背包客在18日時到台中旅遊，在捷運水安宮站要借YOUBIKE公共自行車時，因不熟操作，無法順利借車，在租借站前「卡關」，當時四分局大墩所副所長與同事巡經該處，發現法國女子遇到困難，熱心提供協助，順利幫法女租到單車，繼續享受在台中的旅遊時光。

第四警分局大墩所副所長黃俊超、警員賴譽夫，18日在南屯區水安宮站捷運站巡簽時，發現18歲法國籍女子在捷運站前徘徊、不知所措，兩警上前關心，得知女子是獨自一人來台旅遊，想要租借台中市YOUBIKE微笑單車，前往勤美誠品綠園道，但因不諳操作遲遲無法租借成功。

警方得知上情後，馬上手把手指導透過信用卡綁定後登入註冊會員，順利在20分鐘內協助法女解決租車問題，讓法女順利取到單車，另外警員也介紹台中美食跟值得造訪的景點，做好國民外交，也讓法女開心前往下一站旅程。