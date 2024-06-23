高雄騎士大喇喇闖紅燈 對向轎車行車記錄器全都錄慘了

高雄市一名男子騎機車行經林園區內坑路一處路口，遇紅燈卻直接穿越，和5輛機車騎士驚險插身而過，大喇喇騎到對向車道，過程被轎車行車記錄器全都錄PO網；警方檢視影片，指騎士已觸犯兩項交通違規，最少可開罰2400元。

網路社群「黑豪家族」貼出一則影片，地點在高雄市林園區內坑路，只見對向路口紅燈時，一名男子未停等紅燈，騎機車大喇喇穿越路口，當時在待轉區等候的5名機車騎士見綠燈往前行，和男子擦身閃避，險象環生。

後男子騎車逆向穿越中間路口，違規過程被停等紅燈的轎車行車記錄器拍下，PO上網路。