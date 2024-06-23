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影／手機砸不爛 詐騙集團滅證失敗在三重被捕

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重警方日前設計誘捕詐騙集團車手，在鄭姓監控手的背包內查獲47萬元現金，他主張律師到場之前都不說話，卻突然將手機往地上狠砸，企圖湮滅證據，結果只是螢幕裂痕，完全不影響使用。警方共逮到2人。

本案起因1名68歲退休婦人，4月中旬誤信股票投資廣告，共投入113萬元，最近發現無法領出獲利，才驚覺受騙，向三重派出所報案。警方和婦人合作，向詐騙集團謊稱加碼投資，20日晚間6時約在三重區大智街超商面交100萬元。

當天先由29歲鄭姓監控手進入超商勘查場地，再通知30歲何姓車手出面取錢，等何男向婦人拿到錢，埋伏員警立刻上前逮捕，並查扣偽造識別證、收據、圖章、手機、安非他命吸食器、贓款1萬1千元等證據。

另一組警力則在超商外攔截鄭姓監控手，發現他的背包裡共有47萬元現金。鄭男起初佯裝配合盤查，突然把手機高高舉起往地上狠砸，企圖湮滅證據，立刻被壓制上銬逮捕。他摔的手機只是螢幕破裂，並不影響使用，和詐騙集團的對話完整無缺。

警方將鄭姓監控手、何姓取款車手帶回派出所，警訊後依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法及毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，何男收押禁見、鄭男2萬元交保。

三重警分局日前逮捕詐騙集團取款車手、監控手共２人，查扣贓款現金48萬餘元、偽造證件、安非他命吸食器等證物。記者林昭彰／翻攝
三重警分局日前逮捕詐騙集團取款車手、監控手共２人，查扣贓款現金48萬餘元、偽造證件、安非他命吸食器等證物。記者林昭彰／翻攝
新北市三重警方日前設計誘捕詐騙集團成員，在鄭姓監控手的背包內查獲47萬元現金，他主張律師到場之前都不說話，卻突然將手機往地上狠砸，企圖湮滅證據，結果只是螢幕裂痕，完全不影響使用。記者林昭彰／翻攝
新北市三重警方日前設計誘捕詐騙集團成員，在鄭姓監控手的背包內查獲47萬元現金，他主張律師到場之前都不說話，卻突然將手機往地上狠砸，企圖湮滅證據，結果只是螢幕裂痕，完全不影響使用。記者林昭彰／翻攝
新北市三重警方日前設計誘捕詐騙集團成員，待30歲何姓車手向被害人取錢，埋伏員警立刻上前逮捕。記者林昭彰／翻攝
新北市三重警方日前設計誘捕詐騙集團成員，待30歲何姓車手向被害人取錢，埋伏員警立刻上前逮捕。記者林昭彰／翻攝

監控 詐騙集團

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