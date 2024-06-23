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北市非法賭場轉據點復業 警追查23人送辦

中央社／ 台北23日電

台北市大安區1間非法德州撲克賭場1日遭破獲，不料賭性堅強，近日又轉移據點持續非法營利，警方循線追查於昨晚再度發動搜索，當場查獲6名工作人員和17名賭客送辦。

台北市警察局大安分局日前接獲檢舉，指忠孝東路四段、光復南路口附近某棟大樓有德州撲克賭場非法盈利，經多日探訪、蒐證後，於1日凌晨查緝行動當場查獲現場負責人陳男、賭客和在場關係人共51人，藝人陳零九還現身同棟大樓私人招待所幫友人慶生，無涉相關違法事項。

不料此賭場業者賭性堅強，案發後將賭場改轉移至附近忠孝東路四段、敦化南路口據點繼續非法營運。

大安分局持續循線追查並於昨晚持搜索票執行查緝，經查發現此賭場對外以撲克協會名義招募會員，再進行德州撲克競技比賽方式規避查緝，賽後由賭客於離場前至櫃檯兌換現金，現場查獲張姓現場負責人、荷官2人、工作人員3人及賭客17人，共計23人。

同時，查扣抽頭金新台幣9萬餘元、籌碼269萬餘元、點鈔機1台、監視器鏡頭2個、撲克牌4副等證物。

全案詢後分將賭場人員依違反刑法賭博罪、賭客依涉社會秩序維護法偵辦。

德州 賭場

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