花蓮鬧區寵物店失火多隻毛孩受困 搶救後僅1隻狗死亡

花蓮市中山路一間寵物美容店昨天晚間失火，雖然大家逃出，但多隻毛小孩還受困在火場，消防人員與店家搶救，其中幾隻因高溫濃煙，生命垂危，經CPR、給氧後才恢復意識。目前確認一隻17歲狗狗死亡，詳細起火原因尚待消防局調查。

花蓮縣消防局晚間8時53分接獲民眾報案，指中山路一間寵物美容店疑似招牌失火，自強、仁里、美崙、花蓮、吉安分隊及特搜大隊等人車趕往撲救，現場為木造鐵皮的二層樓建物，火勢持續悶燒，現場濃煙密布，兩旁分別是漢堡王和米粉湯店家，消防人員擔心火勢延燒，布設多條水線努力灌救，還出動怪手破壞鐵皮以利射水。

昨晚店家與消防人員陸續救出多隻小狗，因火場溫度高，加上布滿濃煙，有的小狗被救出時嚇得渾身發抖，好幾隻可能因為濃煙缺氧，一動也不動，消防人員協助CPR、給氧，店家還立刻對小狗直接口對口人工呼吸，也有不少寵物店同行聞訊趕來幫忙，大家七手八腳不停撫拍狗兒背部，成功救回好幾隻，可惜一隻17歲的老狗回天乏術，當場過世。