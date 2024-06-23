擔心薪水不夠賠 外送員擦撞要價700多萬保時捷新車

Uber Eats廖姓女外送員本月21日上午在彰化市中山路1段彰化秀傳醫院前，騎機車擦撞一輛車要價700多萬元的保時捷 911 Carrera S跑車後保險桿左側，令她大驚失色，擔心幾個月的薪資都不夠賠，據了解，保時捷車主是台中市一名張姓女子則低調表示，要由原廠估價才知道。

警方指出，這件車禍發生於6月21日上午10時59分，肇事的Uber Eats廖姓女外送員騎機車由北往南，行經彰化市中山路一段路497號南下車道時，不慎撞上由張女駕駛的保時捷 911 Carrera S後保險桿，她騎的機車倒地。

肇事的廖姓女外送員告訴警方，當時因流汗滴到眼睛，才未注意車前狀況而肇事。廖女撞上進口豪車，雖然後保險桿只有擦損 ，但修理費恐怕不少，讓廖女十分擔心。住台中的張姓女車主則低調表示，要等到原廠估價才知道價錢。

警方指出，駕駛人上路要保持前車距離，並要注意車前狀況，當遇有人任意變換車道或不按規定超車或前車緊急煞車時，才有足夠的應變空間與時間。

警方表示，行車安全車距有兩種簡易的度量法，一種是以車速計算，一種是以秒數來判別。以車速計算，原則上是大型車用車速減20，小型車用車速除以2，所得之數就是最少應該保持若干公尺的跟車距離。