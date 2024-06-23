貨車受陷道路 警疏導車流聯繫拖吊脫困
台南市陳姓男子昨天下午駕駛自小貨車到台南市中西區五妃街282號前卸貨分送食材，欲離開時發現右前輪陷入道路坑洞內。員警接獲陳報案後立即到場處理，並在五妃街等路口管制疏導往來車輛通行出入，約1小時後連絡拖吊車到場將受困貨車拖起離開。
陳姓男駕駛於昨天下午1點34分報案，他駕駛自小貨車至五妃街282號前卸貨分送食材，欲離開時發現右前輪陷入道路坑洞內。市警二分局南門派出所接獲報案後員警也立即到場處理，並於西門路、五妃街及永福路、五妃路口管制疏導往來車輛通行出入，並以交通圓錐警示圈圍，維護人車通行安全。
經通報工務局人員到場勘查，初步研判是水溝壁破損，導致道路局部掏空。現場連絡拖吊車到場，於昨天下午2點38分，將受困貨車拖起離開。
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