快訊

有助降血壓、減輕動脈壓力 專家推薦5種蔬菜對心臟健康最有益

入幼兒園要看日子就讀日數影響育兒津貼多領至少5千

MLB／雙冠王賈吉第28轟擊垮勇士 歐蘇納21轟緊咬大谷

貨車受陷道路 警疏導車流聯繫拖吊脫困

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市陳姓男子昨天下午駕駛自小貨車到台南市中西區五妃街282號前卸貨分送食材，欲離開時發現右前輪陷入道路坑洞內。員警接獲陳報案後立即到場處理，並在五妃街等路口管制疏導往來車輛通行出入，約1小時後連絡拖吊車到場將受困貨車拖起離開。

陳姓男駕駛於昨天下午1點34分報案，他駕駛自小貨車至五妃街282號前卸貨分送食材，欲離開時發現右前輪陷入道路坑洞內。市警二分局南門派出所接獲報案後員警也立即到場處理，並於西門路、五妃街及永福路、五妃路口管制疏導往來車輛通行出入，並以交通圓錐警示圈圍，維護人車通行安全。

經通報工務局人員到場勘查，初步研判是水溝壁破損，導致道路局部掏空。現場連絡拖吊車到場，於昨天下午2點38分，將受困貨車拖起離開。

一輛小貨車右前輪陷入台南市中西區五妃街道路坑洞內，經警方協助聯繫拖吊脫困。記者黃宣翰／翻攝
一輛小貨車右前輪陷入台南市中西區五妃街道路坑洞內，經警方協助聯繫拖吊脫困。記者黃宣翰／翻攝
台南市中西區五妃街282號前道路出現坑洞，警方以交通圓錐警示圈圍，提醒往來人車注意。記者黃宣翰／翻攝
台南市中西區五妃街282號前道路出現坑洞，警方以交通圓錐警示圈圍，提醒往來人車注意。記者黃宣翰／翻攝

台南 掏空 食材

延伸閱讀

影／疑載到詐團車手 小黃司機機警報案 警速逮查扣38張金融卡

獨／打破都市傳說！2千萬勞斯萊斯雙門魅影路邊違停 「小白」勇拖吊

半夜3點半警察上門 艾莉絲「還原事件來龍去脈」

交通網紅騎重機上國道爭路權 警方到家「拘提」爆怒火

相關新聞

花蓮鬧區寵物店失火多隻毛孩受困 搶救後僅1隻狗死亡

花蓮市中山路一間寵物美容店昨天晚間失火，雖然大家逃出，但多隻毛小孩還受困在火場，消防人員與店家搶救，其中幾隻因高溫濃煙，...

彰化伸港電器行火警 全家躲臥室因為這麼做 幸運只有嗆傷

彰化縣伸港鄉中興路1段一家電器行，今天凌晨發生火警，彰化縣消防局接獲報案趕往搶救，因為火場瀰漫濃煙，情況緊急，消防人員在...

一雙美腿吸睛高雄男匆匆一瞥以為是闆娘 網笑揭答案

高雄市一名男子每次路過至聖路一家商店前，都看到一雙翹著修長美腿的女子坐在騎樓下，原以為是店家老闆娘，後來發現每次經過都是...

擔心薪水不夠賠 外送員擦撞要價700多萬保時捷新車

Uber Eats廖姓女外送員本月21日上午在彰化市中山路1段彰化秀傳醫院前，騎機車擦撞一輛車要價700多萬元的保時捷 ...

台中男出監不學好 看金價狂飆銀樓行竊 警7小時抓人

台中市紀姓男子素行不良，曾入監服刑，未料紀出監後仍不思悔改，今年5月底時，見金價不斷上漲，心生歹念，前往西區一間銀樓佯稱...

影／疑載到詐團車手 小黃司機機警報案 警速逮查扣38張金融卡

疑載到詐團車手，小黃司機機警報案，新北市中和警方日前速逮趙姓車手，查扣38張金融卡及10萬元現金，警詢後依洗錢防制法、詐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。