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台中西屯工廠冒煙傳火警 員工噴光3罐滅火器急報案

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區西林巷一間鐵皮工廠在今天上午9時許傳出火警，消防局派遣7個單位前往滅火，到場發現是鐵皮工廠冒煙，經消防隊滅火後，已撲滅火勢，經查，案發前是一名員工在預熱道路標線的原料，不慎噴到瓦斯開關後，釀成火勢，噴灑三罐滅火器都無法滅火，趕緊聯絡消防隊協助。

台中市消防局在今天上午9時許獲報，西屯區西林巷一間工廠發生火警，消防局派遣中港、協和、大雅、水湳、第六大隊、西屯、黎明等單位前往，一共有14輛消防車在場，火勢在上午9時26分撲滅，沒有造成人員傷亡。

經查，現場是工廠員工在預熱道路標線原料時，不慎碰觸到瓦斯開關，導致點燃瓦斯後噴出起火，員工使用三罐滅火器，都無法自行撲滅火勢，才通知警、消到場，詳細起火原因，有待消防局後續釐清，第六警分局案發時在場疏導交通，管制人車。

台中市西屯區西林巷的一間工廠在今天上午傳出火警，現場是員工預熱標線原料不慎釀禍。圖／讀者提供
台中市西屯區西林巷的一間工廠在今天上午傳出火警，現場是員工預熱標線原料不慎釀禍。圖／讀者提供
台中市西屯區西林巷的一間工廠在今天上午傳出火警，現場是員工預熱標線原料不慎釀禍。圖／讀者提供
台中市西屯區西林巷的一間工廠在今天上午傳出火警，現場是員工預熱標線原料不慎釀禍。圖／讀者提供

台中市 消防隊

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