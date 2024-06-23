台中西屯工廠冒煙傳火警 員工噴光3罐滅火器急報案

台中市西屯區西林巷一間鐵皮工廠在今天上午9時許傳出火警，消防局派遣7個單位前往滅火，到場發現是鐵皮工廠冒煙，經消防隊滅火後，已撲滅火勢，經查，案發前是一名員工在預熱道路標線的原料，不慎噴到瓦斯開關後，釀成火勢，噴灑三罐滅火器都無法滅火，趕緊聯絡消防隊協助。

台中市消防局在今天上午9時許獲報，西屯區西林巷一間工廠發生火警，消防局派遣中港、協和、大雅、水湳、第六大隊、西屯、黎明等單位前往，一共有14輛消防車在場，火勢在上午9時26分撲滅，沒有造成人員傷亡。