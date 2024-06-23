聽新聞
test
0:00 / 0:00
一雙美腿吸睛高雄男匆匆一瞥以為是闆娘 網笑揭答案
高雄市一名男子每次路過至聖路一家商店前，都看到一雙翹著修長美腿的女子坐在騎樓下，原以為是店家老闆娘，後來發現每次經過都是同一個姿勢，才發現原來是假人，男子將照片PO網，超過4000名網友按讚，不少網友笑翻，揭曉答案，1：1的假人模特兒是「航海王的蛇姬」。
男子將美麗的長腿照PO上臉書社團「路上觀察學院」，貼文指，每次經過都會匆匆一瞥看到一雙美腿，想說可能是老闆娘吧，結果每次都是同一個姿勢，才發現是．．．。
男子貼文藏哏，未揭穿最後答案，引來一堆網友上鉤解答，有網友指，「猛」、
「超好笑」、「有夠好笑」。
不少網友看到這雙修長美腿，立刻猜出是和真人一樣1：1等身模型的「航海王的蛇姬」、「笑死！是蛇姬啊！之前在中壢也被一家娃娃機騙過一次」、「女帝」、「這隻女帝台灣不少尊」。
有網友得知答案，笑稱「通常真相都不美好的」、「搞不好對老闆來說，真的是老闆娘」、「1：1的女角貴到爆」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言