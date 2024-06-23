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一雙美腿吸睛高雄男匆匆一瞥以為是闆娘 網笑揭答案

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名男子每次路過至聖路一家商店前，都看到一雙翹著修長美腿的女子坐在騎樓下，原以為是店家老闆娘，後來發現每次經過都是同一個姿勢，才發現原來是假人，男子將照片PO網，超過4000名網友按讚，不少網友笑翻，揭曉答案，1：1的假人模特兒是「航海王的姬」。

男子將美麗的長腿照PO上臉書社團「路上觀察學院」，貼文指，每次經過都會匆匆一瞥看到一雙美腿，想說可能是老闆娘吧，結果每次都是同一個姿勢，才發現是．．．。

男子貼文藏哏，未揭穿最後答案，引來一堆網友上鉤解答，有網友指，「猛」、

「超好笑」、「有夠好笑」。

不少網友看到這雙修長美腿，立刻猜出是和真人一樣1：1等身模型的「航海王的蛇姬」、「笑死！是蛇姬啊！之前在中壢也被一家娃娃機騙過一次」、「女帝」、「這隻女帝台灣不少尊」。

有網友得知答案，笑稱「通常真相都不美好的」、「搞不好對老闆來說，真的是老闆娘」、「1：1的女角貴到爆」。

高雄市一名男子每次路過至聖路一家商店前，都看到一雙翹著修長美腿的女子坐在騎樓下，原以為是店家老闆娘，網友笑揭是1：1等身模型「航海王中的蛇姬」。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」
高雄市一名男子每次路過至聖路一家商店前，都看到一雙翹著修長美腿的女子坐在騎樓下，原以為是店家老闆娘，網友笑揭是1：1等身模型「航海王中的蛇姬」。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」
高雄市一名男子每次路過至聖路一家商店前，都看到一雙翹著修長美腿的女子坐在騎樓下，原以為是店家老闆娘，網友笑揭是1：1等身模型「航海王中的蛇姬」。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」
高雄市一名男子每次路過至聖路一家商店前，都看到一雙翹著修長美腿的女子坐在騎樓下，原以為是店家老闆娘，網友笑揭是1：1等身模型「航海王中的蛇姬」。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

老闆娘

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