台中男出監不學好 看金價狂飆銀樓行竊 警7小時抓人

台中市紀姓男子素行不良，曾入監服刑，未料紀出監後仍不思悔改，今年5月底時，見金價不斷上漲，心生歹念，前往西區一間銀樓佯稱要買金項鍊，但卻趁業者不注意時，將一條金項鍊偷走，警方在案發7小時後，循線在梧棲區抓到人，紀將金項鍊變賣，被檢方以有再犯之虞，向法院聲押獲准，近日將偵結依竊盜等罪起訴。

第一警分局公益所在5月25日下午3時許，接獲轄內一間銀樓報案，有金項鍊疑遭客人偷走，損失約1.7萬餘元，警方獲報後派員調閱影像追查。

警方透過監視器發現，涉案的紀姓男子（50歲）先到中美街一間銀樓內，向業者佯稱要購買金項鍊，等業者將金項鍊擺放在櫃台時，再佯稱暫離外出領現金，趁業者未注意，拿取黃金項鍊一條藏入口袋後，即騎乘機車往西屯方向逃逸。

經警方抽絲剝繭比對，縮小範圍鎖定紀男身分，該所承辦警員沈建潤、蕭秉易分頭調閱監視器及循車行紀錄軌跡查找蹤跡，當晚10時許，即在梧棲區港埠路一段查獲紀男，還在他身上起獲金飾變賣剩餘贓款9400元、海洛因0.51公克等贓證物，全案依毒品、竊盜等罪移送台中地方檢察署偵辦，檢方聲押獲准，預計近日將偵結起訴。