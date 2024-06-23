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影／疑載到詐團車手 小黃司機機警報案 警速逮查扣38張金融卡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

疑載到詐團車手，小黃司機機警報案，新北市中和警方日前速逮趙姓車手，查扣38張金融卡及10萬元現金，警詢後依洗錢防制法、詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

「1000元給你，超商有提款機就停下來等我一下。」一名計程車司機本月21日凌晨零時許，在台北市中山區載到一名年輕男子，一上車就給他1000元車資，還交待經過有提款機的超商就停下來等他一下，結果，計程車一路從台北市開到新北中和區永貞路下車，期間陸續停下4、5次，男子都下車進超商，不到1、2分鐘領到錢就上車。

男子下車後，小黃司機懷疑載到詐騙車手，21日凌晨近2時跑到附近中和警分局安平派出所報案，警方依司機描述男子樣貌，不到幾分鐘在中和區四號公園裡搜尋找到疑似詐團車手的趙姓男子（25歲）邊走路邊回頭四處張望，員警正要上前盤查之際，趙男神色慌張還不小心把身上的金融卡散落一地。

警方在其身上共查扣38張金融卡及現金10萬元，員警強勢詢問下，有詐欺前科的趙男坦承擔任車手，從北市一路到中和共提領62萬元，下車後已上繳給詐團收水車手，才準備繼續提領就被警方查獲。

據了解，已有15名以上被害人遭解除分期付款、假投資等手法詐騙並已報案，其中年紀最大的被害人為70多歲婦人，是瀏覽臉書時看到投資股票廣告，受到吸引而加詐團成員的LINE，在詐團成員誘騙下，使用詐團提供的操盤軟體並多次匯款儲值，軟體中看見已獲利百萬，甚至向親友借錢加碼，當要出場獲利時，詐團以各種藉口要求再投資並拒不出金，才驚覺遭詐，趕緊報警處理。

警詢後將趙男依洗錢防制法、詐欺罪嫌移送新北地檢署，檢察官訊後昨向法院聲請羈押禁見獲准。中和警方強調為強勢打擊詐騙犯罪，持續展開防制勤務，本周已查獲車手現行犯3人、查扣不法所得30萬元。中和警分局呼籲，學生暑期將至，打工賺錢務必謹慎，避免遭詐騙集團利用擔任詐騙車手工作，中和警持續與金融機構及商家建立良好的通報機制與防詐觀念，遇有不法將強力展現警察打擊犯罪決心。

疑載到詐團車手，小黃司機機警報案，新北市中和警方速逮趙姓車手，查扣38張金融卡及10萬元現金，警詢後依送辦。記者王長鼎／翻攝
疑載到詐團車手，小黃司機機警報案，新北市中和警方速逮趙姓車手，查扣38張金融卡及10萬元現金，警詢後依送辦。記者王長鼎／翻攝
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疑載到詐團車手，小黃司機機警報案，新北市中和警方速逮趙姓車手，查扣38張金融卡及10萬元現金，警詢後依送辦。記者王長鼎／翻攝
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中和 車手

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