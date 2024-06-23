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台中老翁、妙齡女騎車遇死劫…交大：遠離大車不鑽車縫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市潭子、北區在本月中旬接連傳出鮑姓老翁、廖姓女子騎機車與公車碰撞後，遭輾斃的交通事故，台中市交大今天提醒，經初步分析，此兩案的案發銀，都與大型車輛間距過近導致事故，民眾騎乘機車等小型車輛，需多留意大型車的視線死角，不要鑽大車車縫，以確保行車平安。

台中市交通大隊統計，台中市今年1至5月機車與大型車交通事故計350件、死亡1人、受傷378人，不過本月12日、16日分別在潭子、北區發生，其中七旬鮑姓老翁騎機車載11歲孫女，先與公車碰撞後，遭後方聯結車輾過身亡，27歲廖姓女子也是騎機車行經北區台體大附近時，與公車碰撞後，遭公車輾斃，兩案都由檢警後續釐清中。

台中市交大提醒，機車機動性高，部分駕駛行進車陣中習慣隨意變換車道，從兩股車流或車道之間的空隙超車，但機車相對於其他車輛體積較小，容易被駕駛忽略，以市區道路車道寬約3公尺而言，汽車與機車交織空間不足易有碰撞，且機車穩定性較差又缺乏外殼保護，一旦發生意外，往往會造成嚴重死傷；

另外機車在道路上行駛應避免太靠近大型車輛，當心因大型車內輪差、視線死角及行駛時造成的氣流等原因，釀成事故。

交大指出，大型車輛有廣泛的盲點區域，尤其是後方和側後方，這造成其他車輛或行人在進行超車或穿越時更容易被忽視，增加了發生事故的風險，另大型車轉彎半徑較一般車輛大，導致轉彎時需橫跨較多車道，也會增加危險性；上路謹慎是大車駕駛必負擔的責任，尤其轉彎時應減速慢行，多察看後照鏡、擺頭或搭配視野輔助系統降低死角，保障用路人的安全。

交大呼籲，市民騎乘機車時，切勿任意穿梭在車縫之間，另避免與大型車併行，以免大車行駛氣流造成危險，遇到大車過彎時，建議將車輛停在其後輪之後方，等其完全過彎後，確認安全再繼續行駛，才能保平安。

台中市交通大隊提醒用路人，大車有視線死角，行經大車附近時需多留意。圖／台中市交通大隊提供
台中市交通大隊提醒用路人，大車有視線死角，行經大車附近時需多留意。圖／台中市交通大隊提供
台中市廖姓女子在16日騎機車行經台體大附近時，與一輛公車擦撞，廖女遭輾過身亡。記者陳宏睿／翻攝
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台中市潭子區中山路12日發生死亡車禍，老翁騎機車載孫女要上學，被公車擦撞倒地，再被聯結車輾斃。記者游振昇／翻攝
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台中市交通大隊提醒用路人，大車有視線死角，行經大車附近時需多留意。圖／台中市交通大隊提供
台中市交通大隊提醒用路人，大車有視線死角，行經大車附近時需多留意。圖／台中市交通大隊提供

交通事故 台中市 車道

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