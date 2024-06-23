嘜走！台中交大小隊長下班目擊車禍 邊追邊通報抓酒駕

台中市交通大隊小隊長藍維德近日下班時，在北屯區目擊一件車禍，肇事的陳姓機車騎士騎車逃逸，藍發現後，連忙騎車尾隨，也通報隊部派員到場，藍見陳騎進小巷後，攔下該車，查出陳不只肇事逃逸，還有酒精濃度，依法送辦。

台中市交通大隊第二中隊小隊長藍維德12日下班後，在當日下午5時許，在台中市北屯區昌平路二段附近，目擊一起機車車禍，不過肇事的機車騎士，僅看了對方一眼，便騎車逃逸。

藍通報隊部同仁支援，且尾隨約500公尺後，發現肇事騎士轉進北屯區后庄路旁的小巷，藍發現騎士停下機車，藍上前攔車，支援警力也迅速到達現場。

藍員聞到騎士身上濃重的酒氣，配合支援警力盤查，並表明警察身份詢問是否飲酒。

警方查出涉案的是陳姓機車騎士（45歲）雖不願配合，但承認喝酒，藍與到場警員洪元閔、陳信宏協助，帶返回隊部查辦，並通報交通事故處理分隊到場。

經酒測，陳的酒測值達0.48mg/L，陳辯稱擦撞後，因急著上班而逃逸，全案警詢後依公共危險罪送辦。

台中市交通大隊表示，藍員平日致力於警察工作，遇有民眾需要協助時不遺餘力。即使下班後，藍員仍主動追擊肇事逃逸車輛，其精神與熱忱實為同仁表率。