彰化伸港電器行火警 全家躲臥室因為這麼做 幸運只有嗆傷

彰化縣伸港鄉中興路1段一家電器行，今天凌晨發生火警，彰化縣消防局接獲報案趕往搶救，因為火場瀰漫濃煙，情況緊急，消防人員在二樓後側臥室，及時將2大人3小孩用室內梯救出，由於均受嗆傷，分別送醫救治，幸好沒有大礙，起火原因由消防局調查中。

彰化縣消防局指出，發生火警的是二樓磚造、三樓鐵皮加蓋建築物，消防局今天凌晨1時23分許據報，立即調派消防車13輛、救護車6輛，消防人員37人，趕往搶救。一開始由和美分隊分隊長張惟翔指揮搶救，大隊到場後，移轉由第一大隊副大隊長吳哲佑指揮搶救。

由於報案稱有5人受困，救災車組到達時，發現一樓有明顯火煙竄出，立即部署2線水線壓制一樓火勢，火勢較小後，組成搜救小組至二樓搜索，迅速在二樓後側臥室發現5人，均意識清醒。濃煙散去後，1時44分將他們從室內梯帶出，由救護車分別送往彰化基督教(兒童)醫院及彰濱秀傳醫院。

消防局指出，受困5位，包括父、母及分別為13、12及5歲子女，均意識清楚，不過因呼吸喘及喉嚨疼痛，給予適當救護處置後，立即送醫。

消防局第一大隊副大隊長吳哲佑說，消防局受理報案時，即要求報案人不要任意逃竄，而且要緊閉房門。父母與子女原本不在同一房間，消防人員趕到時，發現他們都在二樓後側臥室，研判是父母及時將子女集中照顧、待援，而且依據指導，將門窗緊閉且塞住門縫，防止濃煙侵入，爭取更多救援時間，消防人員也順利將他們救出，只受輕微嗆傷。