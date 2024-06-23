相約水源地游泳 花蓮高職生沒浮上來

花蓮秀林鄉水源地昨天傳出溺水意外，一名16歲高職生與友人相約戲水失蹤，消防人員及熱心民眾搜救，在水下3公尺深石縫找到人，但救起時已無呼吸心跳，送醫仍不治。圖／民眾提供 花蓮昨天氣酷熱，一名十六歲李姓高職學生與友人相約到秀林鄉水源地游泳消暑，下午近二點友人發現李男不見，著急通報消防隊，救難人員在渾濁溪水搜尋一個多小時後，在水下約三尺深的石縫發現李男身影，但救起時已無生命跡象，送醫搶救不治。

同行友人表示，他們一行三人到水源地戲水，李男原本坐在一塊大石頭上，後來下水游泳，游了一下突然下潛，卻再沒浮上來，他們覺得不對勁，找了一陣子沒找到人，趕緊通報救援。

消防局獲報指出，秀林鄉水源檢查哨美崙溪上游水源地有人溺水，立即派出特搜大隊等十五人趕往救援，現場也有熱心民眾加入救援行列，李男溺水處位於第二攔砂壩，這幾天因午後雷陣雨，溪水渾濁，能見度不佳，找了一個多小時，三點十五分才在水下三公尺深的石縫處，找到李男身影，救起時已無呼吸心跳。

據了解，李男為當地人，是花蓮某高職學生，校長表示，平常都會宣導學生休閒活動要特別注意安全，對於李姓學生溺水身亡，非常不捨，已由導師、學務處人員到醫院協助家長辦理相關手續，也安排輔導老師到班上做團體諮商輔導。