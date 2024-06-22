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影／花蓮鬧區寵物店失火多隻毛小孩受困 消防民眾搶救大作戰

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮市鬧區中山路一間寵物美容店晚間失火，人員雖然平安逃出，但多隻毛小孩受困，消防人員與店家冒險搶救，其中幾隻因高溫濃煙，被救出時一動也不動，經CPR、給氧後才恢復意識。

花蓮縣消防局晚間8時53分接獲民眾報案，指中山路有住宅火警，竄出熊熊火舌，自強、仁里、美崙、花蓮、吉安分隊及特搜大隊等多個人車趕往撲救，現場為木造鐵皮的二層樓建物，火勢持續悶燒，現場濃煙密布，兩旁分別是漢堡王和米粉湯店家，消防人員擔心火勢延燒，布設多條水線努力灌救，還出動怪手破壞鐵皮以利射水。

起火地點為一家寵物美容店，店家和消防人員陸續救出多隻小狗，因火場溫度高，加上布滿濃煙，有的小狗被救出時嚇得渾身發抖，好幾隻可能因為濃煙缺氧，已經一動也不動，消防人員協助CPR、給氧，店家還抓起小狗直接口對口人工呼吸，也有不少寵物店同行聞訊趕來幫忙，大家七手八腳不停撫拍狗兒背部，成功救回好幾隻。

店家表示，自己飼養的寵物約20隻，另外還有部分是客人寄放店內，希望能趕快把所有毛小孩全部平安救出來。

花蓮市區中山路一間寵物美容店今晚大火，消防局出動多個分隊人車布設水線撲救。記者王燕華／攝影
花蓮市區中山路一間寵物美容店今晚大火，消防局出動多個分隊人車布設水線撲救。記者王燕華／攝影
花蓮市區中山路一間寵物美容店今晚大火，消防局出動多個分隊人車布設水線撲救，還出動怪手破壞鐵皮以利射水。記者王燕華／攝影
花蓮市區中山路一間寵物美容店今晚大火，消防局出動多個分隊人車布設水線撲救，還出動怪手破壞鐵皮以利射水。記者王燕華／攝影
花蓮市中山路一間寵物美容店晚間大火，雖無人員傷亡，但多隻毛小孩受困，消防人員和店家、民眾齊心搶救。記者王燕華／攝影
花蓮市中山路一間寵物美容店晚間大火，雖無人員傷亡，但多隻毛小孩受困，消防人員和店家、民眾齊心搶救。記者王燕華／攝影
花蓮市區中山路一間寵物美容店今晚大火，多隻小狗被救出時已經癱軟，消防員給氧搶救毛小孩。記者王燕華／攝影
花蓮市區中山路一間寵物美容店今晚大火，多隻小狗被救出時已經癱軟，消防員給氧搶救毛小孩。記者王燕華／攝影
花蓮市區中山路一間寵物美容店今晚大火，多隻毛小孩被救出時，已經癱軟。記者王燕華／攝影
花蓮市區中山路一間寵物美容店今晚大火，多隻毛小孩被救出時，已經癱軟。記者王燕華／攝影

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