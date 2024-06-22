聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／花蓮鬧區寵物店失火多隻毛小孩受困 消防民眾搶救大作戰
花蓮市鬧區中山路一間寵物美容店晚間失火，人員雖然平安逃出，但多隻毛小孩受困，消防人員與店家冒險搶救，其中幾隻因高溫濃煙，被救出時一動也不動，經CPR、給氧後才恢復意識。
花蓮縣消防局晚間8時53分接獲民眾報案，指中山路有住宅火警，竄出熊熊火舌，自強、仁里、美崙、花蓮、吉安分隊及特搜大隊等多個人車趕往撲救，現場為木造鐵皮的二層樓建物，火勢持續悶燒，現場濃煙密布，兩旁分別是漢堡王和米粉湯店家，消防人員擔心火勢延燒，布設多條水線努力灌救，還出動怪手破壞鐵皮以利射水。
起火地點為一家寵物美容店，店家和消防人員陸續救出多隻小狗，因火場溫度高，加上布滿濃煙，有的小狗被救出時嚇得渾身發抖，好幾隻可能因為濃煙缺氧，已經一動也不動，消防人員協助CPR、給氧，店家還抓起小狗直接口對口人工呼吸，也有不少寵物店同行聞訊趕來幫忙，大家七手八腳不停撫拍狗兒背部，成功救回好幾隻。
店家表示，自己飼養的寵物約20隻，另外還有部分是客人寄放店內，希望能趕快把所有毛小孩全部平安救出來。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言