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秒到事故現場？交警趕出勤接連違規「衝撞小貨車」 騎士目睹嚇傻：超派

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市蘆竹警分局交通分隊員警本月19日出勤趕赴事故現場，卻在駛出隊部巷口左彎時，直接朝直行小貨車撞去，嚇得貨車駕駛偏離駛入對向車道也沒閃過，撞擊瞬間警車引擎蓋當場翹起變形，車殼零件噴飛一地，讓目擊整起事故的騎士超傻眼；蘆竹分隊表示，員警趕著去處理交通事故，一時疏忽會賠償到底。

據悉，這起警車撞小貨車的事故發生在19日下午2點，蘆竹交通分隊員警接獲處理事故通知時，駕駛編號180警車由蘆竹區南山路二段394巷的交通分隊的隊部正欲趕往現場，卻在駛出隊部巷口時，儘管在執勤中，卻未鳴警示器、未打左轉方向燈，且行經路口未禮讓直行車，竟直直地撞向行經的小貨車而肇事。

後方目擊整起事故的機車騎士，昨天將行車紀錄po在WoWtchout-地圖型行車影像分享平台，以「超派…」為題，短短1天內就吸引3.5萬餘次觀賞，超過200餘次留言，網友紛紛討論、猜測「女警開車？」、「警察駕照用雞腿換的喔！」、「原來是交通警察大隊好諷刺」、「這個月沒有交通違規的業績，你自己現場做一個吧」、「0秒到達事故現場」、「最快出警」。

交通大隊蘆竹分隊長吳偉輔表示，分隊同仁本月19日前駕駛警用汽車外出處理交通事故時，不慎擦撞一部小貨車致受損，全案已依交通事故處理，本分隊將循程序賠償對方車損，亦持續宣導同仁務必仔細、謹慎駕車，感謝網友的關心與提醒。

桃市蘆竹警分局交通分隊員警趕出勤，本月19日下午駛出隊部巷口時，違規直撞行經小貨車釀禍，警方表示將全權負責賠償。圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台
桃市蘆竹警分局交通分隊員警趕出勤，本月19日下午駛出隊部巷口時，違規直撞行經小貨車釀禍，警方表示將全權負責賠償。圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台
桃市蘆竹警分局交通分隊員警趕出勤，本月19日下午駛出隊部巷口時，違規直撞行經小貨車釀禍，警方表示將全權負責賠償。圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台
桃市蘆竹警分局交通分隊員警趕出勤，本月19日下午駛出隊部巷口時，違規直撞行經小貨車釀禍，警方表示將全權負責賠償。圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台
桃市蘆竹警分局交通分隊員警趕出勤，本月19日下午駛出隊部巷口時，違規直撞行經小貨車釀禍，警方表示將全權負責賠償。圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台
桃市蘆竹警分局交通分隊員警趕出勤，本月19日下午駛出隊部巷口時，違規直撞行經小貨車釀禍，警方表示將全權負責賠償。圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台

交通事故 警車

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