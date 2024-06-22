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台南將軍漁港冒火光、黑煙滾滾！海釣船疑電線走火燃燒 船舶面目全非

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台南將軍漁港冒火光、黑煙滾滾！海釣船疑電線走火燃燒 船舶面目全非

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南將軍漁港晚間發生一起火警，一艘近19年船齡的海釣船疑似在發動時電線走火，引燃油料後起火燃燒，火勢一發不可收拾，船舶停靠在將軍安檢所旁，警消據報出動11車22人馳援，30分鐘內將火勢撲滅，所幸無人受傷，但海釣船燒得面目全非、恐怕難以復原。

南市消防局22日晚間6點51分接獲報案，將軍漁港有船隻起火，立刻派遣將軍、北門分隊、學甲中隊馳援，後續再派遣學甲、七股、佳里分隊支援，到達現場後發現是海釣船起火，船主回報船上有1200公升柴油，消防人員以化學泡沫滅火。

據了解，這艘「超咬一號」海釣船已有19年船齡，今天晚間船員要發動時突然起火，火勢在30分鐘內撲滅，詳細起火原因有待後續釐清。

海釣船「超咬一號」起火燃燒，火勢撲滅後上方僅剩骨架。圖／民眾提供
海釣船「超咬一號」起火燃燒，火勢撲滅後上方僅剩骨架。圖／民眾提供
海釣船「超咬一號」啟動時疑似電線走火，火勢一發不可收拾。圖／民眾提供
海釣船「超咬一號」啟動時疑似電線走火，火勢一發不可收拾。圖／民眾提供
南市消防局出動11車22人，半小時內撲滅火勢。圖／民眾提供
南市消防局出動11車22人，半小時內撲滅火勢。圖／民眾提供

台南 將軍漁港 海釣船

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