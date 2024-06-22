聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南將軍漁港冒火光、黑煙滾滾！海釣船疑電線走火燃燒 船舶面目全非
台南市將軍漁港晚間發生一起火警，一艘近19年船齡的海釣船疑似在發動時電線走火，引燃油料後起火燃燒，火勢一發不可收拾，船舶停靠在將軍安檢所旁，警消據報出動11車22人馳援，30分鐘內將火勢撲滅，所幸無人受傷，但海釣船燒得面目全非、恐怕難以復原。
南市消防局22日晚間6點51分接獲報案，將軍漁港有船隻起火，立刻派遣將軍、北門分隊、學甲中隊馳援，後續再派遣學甲、七股、佳里分隊支援，到達現場後發現是海釣船起火，船主回報船上有1200公升柴油，消防人員以化學泡沫滅火。
據了解，這艘「超咬一號」海釣船已有19年船齡，今天晚間船員要發動時突然起火，火勢在30分鐘內撲滅，詳細起火原因有待後續釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言