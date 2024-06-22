警民聯手合作送愛心 善舉滿滿助弱勢家庭

進入高通膨時代，民生物資萬物齊漲，為了幫助高市弱勢族群與低收戶，高雄市警察局長林炎田帶領全市17個警分局，攜手大寮代巡五龍宮，發起捐助白米活動，今天首站起跑在五龍宮發放1200包白米給轄區弱勢家庭領取，之後更會透過警方的協助，陸續將捐贈物資送到轄區弱勢家庭，這也是全台首次，高雄在地民間宮廟與高市所有轄區警分局，聯手發送物資做愛心創舉。

今天的捐贈活動包括高雄市警察局長林炎田、高雄市警察之友會理事長許立經、高雄市調查處長謝宜璋，與全能運動社長王南焜等多位貴賓，都一同出席見證。大寮代巡五龍宮主委表示，許多人都願意奉獻一己之力，希望讓社會變得更好，但民間出錢出力，觸角卻無法深入到各個社會底層，恐怕力有未逮，這時就需要辛苦的警察同仁，透過平時執行戶口查察勤務，掌握真正需要社會援助的弱勢家庭，方能讓民間的善心物資，能夠真正送到他們手上，避免愛心物資被浪費濫用，五龍宮也特別感謝高雄市警局局長林炎田，與17個警分局的協助幫忙，完成這次警民聯手合作送愛心的善舉。 高雄市警察局長林炎田帶領全市17個警分局，攜手大寮代巡五龍宮，發起捐助白米活動，讓弱勢家庭感到溫暖。圖／高市警局提供 高雄市警察局長林炎田帶領全市17個警分局，攜手大寮代巡五龍宮，發起捐助白米活動，用警車將物資送到轄區弱勢家庭。圖／高市警局提供