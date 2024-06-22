新北西濱嚴重車禍…騎士自撞砂石車遭拋飛重摔 「左大腿變形」送醫不治

新北市林口區台15線西濱快速道路，今天下午發生嚴重車禍。機車自撞停於白線道路邊線上另輛砂石車，造成騎士人車摔飛重摔落地，當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，騎士傷重不治，騎士酒測值抽血待驗，肇因待查。

據了解，吳姓男子（48歲）今天下午3時30分左右，騎乘機車沿著新北市林口區台15線西濱快速公路往八里方向直行，途中騎經西濱北上17公里處，不慎自撞停於白線道路邊線上另輛砂石車。

撞擊瞬間吳男人車摔飛落地，當場沒有呼吸心跳，警、消獲報派員趕抵，檢視吳男左大腿變形，當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，仍因傷重宣告不治。

砂石車司機向警方表示，事發前內急，將車暫停在劃設白線路段，不清楚騎士是怎麼撞上來。死者吳男有無酒駕抽血待驗，砂石車司機有無違規臨停釀禍，仍待釐清，肇因待查。