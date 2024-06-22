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怪男侵入苗栗3間宮廟燒符籙、倒不明液體 用劍插符籙疑「施法」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣後龍鎮山邊媽祖廟、清海宮及南清宮等宮廟，昨天凌晨突然有一名男子闖入，分別在天宮爐、媽祖爐內焚燒符籙並倒入不明液體，疑似施法咒破壞，廟方發現後紛紛報警，目前警方已掌握特定對象，將通知他到案說明；對方的行為對宮廟不敬且涉及公然侮辱，依法可處6個月以下的有期徒刑。

清海宮昨天上午發現廟內中庭的媽祖爐出現異狀，調閱監視畫面發現男子的古怪行徑，報警處理，警方後續也接到其他宮廟報案，山邊媽祖廟的天公爐也被男子倒入不明液體，另外在後龍南清宮也有相同行徑。

警方查出這名中年男子以往也曾在外縣市的宮廟有類似的怪異作法，已掌握他的身分並展開追查，至於倒入的不明液體是何物，目前難以鑑定。

清海宮指出，這名男子昨天凌晨出現在廟內中庭，先在媽祖爐內焚燒不明的符籙，並用劍插在符籙上，隨後又拿桶子朝香爐內倒入不明液體，連串的舉動讓人不解。

竹南警分局呼籲，民眾對於壇廟、寺觀、教堂、墳墓或公眾紀念處所應保持尊重，切勿有公然侮辱的行為，否則可能遭處以6個月以下的有期徒刑。

男子昨天凌晨闖入後龍鎮3間宮廟，分別在天宮爐、媽祖爐內燒符籙並倒入不明液體，疑似施法咒破壞，廟方發現後紛紛報警。圖／清海宮提供
男子昨天凌晨闖入後龍鎮3間宮廟，分別在天宮爐、媽祖爐內燒符籙並倒入不明液體，疑似施法咒破壞，廟方發現後紛紛報警。圖／清海宮提供
男子昨天凌晨闖入後龍鎮3間宮廟，分別在天宮爐、媽祖爐內燒符籙並倒入不明液體，疑似施法咒破壞，廟方發現後紛紛報警。圖／清海宮提供
男子昨天凌晨闖入後龍鎮3間宮廟，分別在天宮爐、媽祖爐內燒符籙並倒入不明液體，疑似施法咒破壞，廟方發現後紛紛報警。圖／清海宮提供

公然侮辱 媽祖 教堂

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