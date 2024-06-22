國1小貨車疑爆胎翻覆！車上鐵製品散落一地 北上回堵4公里
國道1號北上241.45公里雲林斗南段今天下午約4時20分一輛小貨車疑因爆胎翻覆，貨車上載滿鐵製品散落一地，造成北上路段回堵，貨車駕駛自行脫困，無人傷亡，警消現場協助清理鋼筋，肇事原因調查中。
國道1號北上241.45公里處下午發生小貨車翻覆事故，小貨車疑爆胎翻覆翻覆在內側車道，車上的鐵製品散落一地，占用內側及中線車道，造成該路段回堵3、4公里。
雲林縣消防局派遣斗南分隊救護車及消防車前往搶救，抵達時涂姓駕駛已自行脫困，沒有受傷，並協助清理路面散落的鐵製品。
第四公路警察大隊表示，該車是因右後輪爆胎失控，車輛翻覆於內側車道，車上鐵製品貨物散落國道上，涂姓駕駛酒測值為0，目前事故已排除，由工務段清理現場。
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