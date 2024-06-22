三峽老街驚傳婦吃金牛角噎住情況危急 警哈姆立克法救她一命

呂姓婦人今天中午與先生前往三峽老街逛逛，呂婦因吃金牛角麵包過急噎住，臉由脹紅轉黑情況危急，民眾見狀衝至派出所求援，經警員使用哈姆立克急救法，協助呂婦吐出金牛角麵包後恢復意識，交由救護人員就醫。

據了解，呂姓婦人（60歲）多年宿疾，平日須靠氧氣罐補充氧氣。今天中午進1時許，呂婦坐著輪椅與先生一同逛三峽老街，先生特別買了金牛角麵包讓呂婦嘗鮮享用。沒想到，呂婦疑因吃得太快不慎噎住，呂婦當場臉部脹紅、嘴唇發黑喘不過氣，當場暈倒癱坐在輪椅上。

「警察先生，有人吃東西昏倒了」一旁民眾見狀試圖急救未能恢復意識，趕緊以跑百米速度，衝到離事發地約一百公尺的三峽派出所求救，警員朱雨檀獲知趕赴現場，見呂婦已不省人事，趕緊使用哈姆立克急救前後3分鐘，呂婦吐出口中異物恢復意識，後續由救護人員接手，協助送醫急救，所幸沒有生命危險。

新北市消防局第五大隊表示，患者如遭異物、食物梗塞噎住，造成臉部發紺（發紫）、無法正常說話僅能用點頭，或有兩手掐住脖子、不斷咳嗽的徵狀，除先詢問患者或其家屬「噎到了嗎」、通報119派員協處，同時鼓勵患者試圖用咳嗽方式將異物咳出，切記絕不要去干擾患者自發性的咳嗽或出力呼吸，以免發生更嚴重傷害。