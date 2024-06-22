快訊

鈦白粉巨頭創始人離世「無遺囑」 14歲兒繼承25億元股、女兒成公司實控人

16歲高職生天熱戲水突失蹤 搜救1小時尋獲送醫不治

三峽老街驚傳婦吃金牛角噎住情況危急 警哈姆立克法救她一命

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

呂姓婦人今天中午與先生前往三峽老街逛逛，呂婦因吃金牛角麵包過急噎住，臉由脹紅轉黑情況危急，民眾見狀衝至派出所求援，經警員使用哈姆立克急救法，協助呂婦吐出金牛角麵包後恢復意識，交由救護人員就醫。

據了解，呂姓婦人（60歲）多年宿疾，平日須靠氧氣罐補充氧氣。今天中午進1時許，呂婦坐著輪椅與先生一同逛三峽老街，先生特別買了金牛角麵包讓呂婦嘗鮮享用。沒想到，呂婦疑因吃得太快不慎噎住，呂婦當場臉部脹紅、嘴唇發黑喘不過氣，當場暈倒癱坐在輪椅上。

「警察先生，有人吃東西昏倒了」一旁民眾見狀試圖急救未能恢復意識，趕緊以跑百米速度，衝到離事發地約一百公尺的三峽派出所求救，警員朱雨檀獲知趕赴現場，見呂婦已不省人事，趕緊使用哈姆立克急救前後3分鐘，呂婦吐出口中異物恢復意識，後續由救護人員接手，協助送醫急救，所幸沒有生命危險。

新北市消防局第五大隊表示，患者如遭異物、食物梗塞噎住，造成臉部發紺（發紫）、無法正常說話僅能用點頭，或有兩手掐住脖子、不斷咳嗽的徵狀，除先詢問患者或其家屬「噎到了嗎」、通報119派員協處，同時鼓勵患者試圖用咳嗽方式將異物咳出，切記絕不要去干擾患者自發性的咳嗽或出力呼吸，以免發生更嚴重傷害。

呂姓婦人今天中午在三峽老街吃金牛角麵包噎住，警、消馳援救回一命。記者曾伯愷／翻攝
呂姓婦人今天中午在三峽老街吃金牛角麵包噎住，警、消馳援救回一命。記者曾伯愷／翻攝
呂姓婦人今天中午在三峽老街吃金牛角麵包噎住，警、消馳援救回一命。記者曾伯愷／翻攝
呂姓婦人今天中午在三峽老街吃金牛角麵包噎住，警、消馳援救回一命。記者曾伯愷／翻攝
呂姓婦人今天中午在三峽老街吃金牛角麵包噎住，警、消馳援救回一命。記者曾伯愷／翻攝
呂姓婦人今天中午在三峽老街吃金牛角麵包噎住，警、消馳援救回一命。記者曾伯愷／翻攝
呂姓婦人今天中午在三峽老街吃金牛角麵包噎住，警、消馳援救回一命。記者曾伯愷／翻攝
呂姓婦人今天中午在三峽老街吃金牛角麵包噎住，警、消馳援救回一命。記者曾伯愷／翻攝
呂姓婦人今天中午在三峽老街吃金牛角麵包噎住，警、消馳援救回一命。記者曾伯愷／翻攝
呂姓婦人今天中午在三峽老街吃金牛角麵包噎住，警、消馳援救回一命。記者曾伯愷／翻攝

咳嗽 哈姆立克 患者 新北 老街 麵包

延伸閱讀

影／汐止傳通緝犯拒檢駕車逃遭壓制竟口吐白沫！警CPR急救仍不治

影／八旬翁發燒需急救 家中雜物太多…消防花1小時吊掛下樓送醫

開業10年每週只賣三天！藏在山頭的「柴燒麵包」 想吃記得先預訂

桃園忠貞市場越南法國麵包514人食物中毒案 桃院今辯結7月5日宣判

相關新聞

天氣炎熱…16歲高職生水源地戲水失蹤 搜救1小時尋獲送醫不治

花蓮今天天氣炎熱，一名16歲李姓高職學生與友人相約到秀林鄉水源地游泳，下午近2時友人發現李不見，著急通報，消防人員趕到。...

影／他假裝買金飾搶銀樓30萬元財物 逃亡3小時在醫院遭警方逮捕

台中市清水區今天發生銀樓搶案，一名男子假裝要買金飾，業者拿出飾品讓他挑選時，他搶走金飾逃逸，搶走價值30多萬元金飾，警方...

速食店優惠加購要額外付錢 老夫妻氣炸找店員理論！嗆告店家詐欺

李姓夫妻昨天上午前往新北市淡水區新市一路一間連鎖速食店點餐，兩老不滿優惠加購要付錢，與店員發生爭吵。警方獲報到場，兩夫妻...

國1北上小貨車疑爆胎翻覆 車上鐵製品散落回堵4公里

國道1號北上241.45公里雲林斗南段今天下午約4時20分一輛小貨車疑因爆胎翻覆，貨車上載滿鐵製品散落一地，造成北上路段...

民眾傍晚經過大雅排水溝驚見女浮屍 警追查身分及死因

台中市大雅區一處排水溝今天下午驚見女浮屍，警方和消防隊員到場，目前仍在調查女子身分和落水原因中。

三峽老街驚傳婦吃金牛角噎住情況危急 警哈姆立克法救她一命

呂姓婦人今天中午與先生前往三峽老街逛逛，呂婦因吃金牛角麵包過急噎住，臉由脹紅轉黑情況危急，民眾見狀衝至派出所求援，經警員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。