天氣炎熱…16歲高職生水源地戲水失蹤 搜救1小時尋獲送醫不治

花蓮今天天氣炎熱，一名16歲李姓高職學生與友人相約到秀林鄉水源地游泳，下午近2時友人發現李不見，著急通報，消防人員趕到。在渾濁溪水搜尋一個多小時後，在水下約3尺深的石縫發現李的身影，救起時已無生命跡象，送醫搶救仍不治。

同行友人表示，他們一行3人到水源地戲水，李原本坐在一塊大石頭上，後來下水游泳，游了一下突然下潛，卻沒浮上來，他們覺得不對勁，找了一陣子沒找到人，趕緊通報救援。

花蓮縣消防局下午1時56分接獲通報，秀林鄉水源檢查哨美崙溪上游水源地有人溺水，派出第一大隊自強分隊、花蓮分隊、特搜大隊等共6車15人趕往救援，現場也有熱心民眾加入救援行列，李溺水處位於第二攔砂壩，這幾天因午後雷陣雨，溪水渾濁，能見度不佳，找了1個多小時，3時15分才在水下3公尺深的石縫處，找到李的身影，救起時已無呼吸心跳，送醫搶救，下午4時2分宣告不治。

李姓學生為水源當地人，是花蓮某高職學生，校長表示，平常都會宣導學生休閒活動要特別注意安全，對於李姓學生溺水身亡，非常不捨，已由導師、學務處人員到醫院協助家長辦理相關手續，也安排輔導老師下周一到班上做團體諮商輔導。

吉安警分局提醒，暑假即將開始，民眾戲水時要注意安全，切勿輕忽開放性水域危險性，籲請家長留意學生暑期行蹤及戲水安全，從事水域活動時，選擇安全地點，不要靠近危險區域，且學生要有家長陪同，避免單獨出遊。