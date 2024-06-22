速食店優惠加購要額外付錢 老夫妻氣炸找店員理論！嗆告店家詐欺

李姓夫妻昨天上午前往新北市淡水區新市一路一間連鎖速食店點餐，兩老不滿優惠加購要付錢，與店員發生爭吵。警方獲報到場，兩夫妻不願意離開持續理論，甚至要對店家提告詐欺，警帶回兩老返所，待其冷靜過後暫不提告，逕自離去。

據了解，李姓夫妻昨天上午8時22分許左右，前往新北市淡水區新市一路三段連鎖速食店內點餐。未料，李姓夫妻點完餐點，想再以優惠加購一飲品。孰料，店員向兩老收取加點費用，卻情緒失控怒質問店員，引發雙方口角。

淡水警方獲報趕抵，夫妻倆餘氣未消持續理論，甚至嗆告店家詐欺，眼見告誡沒用，又影響到其他用餐民眾，員警避免恐有傷人、自傷之虞，先將兩人待返回派出所，經溝通後兩人才態度軟化，暫不提出告訴，逕自離去。