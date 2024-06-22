嘉義東石漁人碼頭船舶失火 疑有人亂扔煙蒂引燃木材
嘉義縣東石鄉漁人碼頭今天下午3點多傳出船舶起火，疑似煙蒂掉到膠筏上木頭，再加上天熱導致燃燒，附近民眾發現就趕緊拿滅火器滅火，消防人員趕往後也用水線協助撲滅餘火，燃燒面積約1平方公尺，起火原因仍待釐清。
目擊民眾指出，膠筏突然冒煙起火，聞到燒東西的味道，湊近一看才發現失火，趕緊找來滅火器對起火點一陣噴灑，也請消防隊來幫忙，疑似有煙蒂丟向膠筏，導致膠筏上堆放的木材起火，呼籲遊客發揮公德心，勿亂扔煙蒂。
嘉義縣消防局下午3點26分獲報，東石漁人碼頭廁所後方有一艘船舶起火，立即派遣東石分隊救火，但消防人員到場後，民眾已自行用滅火器滅火，後續協助布水線將餘火撲滅，初估燃燒面積約1平方公尺，起火原因仍待釐清。
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