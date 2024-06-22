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影／他假裝買金飾搶銀樓30萬元財物 逃亡3小時在醫院遭警方逮捕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水區今天發生銀樓搶案，一名男子假裝要買金飾，業者拿出飾品讓他挑選時，他搶走金飾逃逸，搶走價值30多萬元金飾，警方3小時破案，今天下午在醫院逮到涉案施姓男子，正擴大追查中。

被害人報案說，他被搶的財物包括二兩條手鍊、 一條項鍊、一對耳環、 一個戒指、一個金飾套組，另外被搶走一條手鍊，價值共超過30萬元。

清水警分局表示，今天上午11時，台中市清水區某家銀樓發生搶奪案件，作案男性歹徒1人，佯裝購買金飾，要求店家提供商品供其挑選，趁機搶走金飾後徒步逃離現場，清水分局積極展開調查，今天下午在梧棲區一家醫院逮到涉案設籍桃園的33歲姓施姓男子，並取出他搶走的贓物，其中一條金項鍊被變賣8萬元。

台中市清水區今天發生銀樓搶案，警方今天下午逮到嫌犯。記者游振昇／翻攝
台中市清水區今天發生銀樓搶案，警方今天下午逮到嫌犯。記者游振昇／翻攝
台中市清水區今天發生銀樓搶案，警方今天下午逮到嫌犯。記者游振昇／翻攝
台中市清水區今天發生銀樓搶案，警方今天下午逮到嫌犯。記者游振昇／翻攝

台中市 金飾 銀樓

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