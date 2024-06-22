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影／桃園大溪市場攤商氣爆 火光沖天、父子燒燙傷送醫

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園大溪市場今上午疑機車壓到瓦斯管線發生氣爆事件，63歲及30歲的簡姓父子受到波及，分別造成全身50%及20%燒燙傷，現場由民眾自行撲滅，所幸送醫後2人無礙，詳細起火原因仍待消防火調科釐清。

今上午9時28分許，疑似1名機車騎士騎車經過大溪市場攤商時，拉扯到瓦斯管線，造成瓦斯外洩，過幾秒後突然發生氣爆狀況，造成簡姓父子全身50%多集中臉及手腳及20%多集中右手及雙腳燒燙傷。

消防人員獲報後緊急到場，簡單處置後立即送醫，而現場無危險物品，燃燒一樓鐵皮外推下的攤販物品，燃燒面積5平方公尺，燃燒廚具及雜物，火勢由民眾自行撲滅，未出水。

警方表示，立即派遣警力到現場警戒與管制，詳細起火原因有待消防火調科調查釐清。呼籲民眾使用瓦斯時若有聞到瓦斯味或是疑似有瓦斯外洩的情形，切勿使用火源，應立即通知110或119報案專線，以避免發生嚴重危害。

桃園大溪市場今上午疑機車壓到瓦斯管線發生氣爆事件。記者翁唯真／翻攝
桃園大溪市場今上午疑機車壓到瓦斯管線發生氣爆事件。記者翁唯真／翻攝
桃園大溪市場今上午疑機車壓到瓦斯管線發生氣爆事件。記者翁唯真／翻攝
桃園大溪市場今上午疑機車壓到瓦斯管線發生氣爆事件。記者翁唯真／翻攝
桃園大溪市場今上午疑機車壓到瓦斯管線發生氣爆事件。記者翁唯真／翻攝
桃園大溪市場今上午疑機車壓到瓦斯管線發生氣爆事件。記者翁唯真／翻攝

攤商 桃園 氣爆 瓦斯外洩

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