影／偷車賊開車門狠撞警拒捕…熱心民眾看不下去一起抓 15分鐘逮人

黃姓慣竊昨晚在桃園市桃園區永安路上偷走小貨車，桃園警分局埔子派出所據報展開攔截圍捕行動，丁姓、何姓巡邏員警在中正路鬧區發現黃嫌蹤影，趁其受困車陣之際上前包抄，卻遭黃嫌開車門狠撞後棄車逃逸，被撞的丁員顧不得腳傷，仍奮力追捕，路過運將、騎士見狀加入圍捕，最後在200公尺外逮到黃，警詢後依竊盜、妨害公務等罪送辦。

桃園分局表示，小貨車車主昨晚9點50分發現停放於桃園區永安路上的小貨車被偷了，立刻向埔子所報案，員警依規定受理的同時，也通報線上巡邏警網發動攔截圍捕行動。

埔子所警員丁柏天、何承育加強周邊搜尋時，意外在中正路上發現遭竊的小貨車，一邊通報支援並進行攔截，48歲黃姓竊賊不顧警方攔阻持續行駛，員警分左右包抄準備超前攔停，黃嫌見狀，刻意跨越車道行駛不讓丁員超車，之後受困於中正路與北埔路口的車陣中。

丁員見狀，立刻上前欲將黃嫌拉下車，詎料，黃雀等丁員靠近時，猛力開車門撞倒警用機車後逃進夜市，丁員右腳膝蓋擦挫傷仍負傷狂追，有熱心的計程車司機及機車騎士見狀紛紛加入圍捕，待何員繞道至後方街道包抄，終於在15分鐘內將黃壓制逮捕，全案依法移請偵辦。