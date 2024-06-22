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新北消防勇奪「2024 IEMSC國際救護競賽」亞軍及季軍

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市政府消防局代表隊及新北消防與亞東紀念醫院聯隊日前代表新北市在台北國際會議中心參加國際救護競賽（International Emergency Medical Services Competition，簡稱IEMSC），經過2天高強度的競賽，從來自台灣、香港、泰國、菲律賓、日本共12支隊伍中脫穎而出，分別榮獲亞軍及季軍，冠軍則是由台中市政府消防局代表隊拿下。

2024國際救護競賽IEMSC由台灣緊急救護醫療指導醫師學會、中華緊急救護技術員協會共同舉辦，於今年6月19日至6月20日止，為期2天，在台北國際會議中心盛大舉辦，新北市有亞東紀念醫院陳宣安醫師、板橋中隊隊員陳冠佑、海山分隊隊員宋威儀、民生分隊隊員柯佑霖、重陽分隊隊員黃傳懿組成的新北市政府消防局代表隊及亞東紀念醫院何驊醫師（醫療指導醫師）、陳舒悅專科護理師（莒光救護義消）、洪子洋護理師（莒光救護義消）、鄭喬尹研究助理（五股義消）、陳昱聰專科護理師組成的新北消防與亞東紀念醫院聯隊參加決賽。

比賽以地震情境為主軸，大賣場倒塌的場景將現場劃分3個高擬真救護空間現場，甚至選手需要透過匍匐前進移動及中場再發生餘震警報，另傷病患的傷勢多樣，其中包含壓砸傷、新生兒及小兒、大出血、腦外傷等處置題目，亦考驗著選手面對震災的搜救認知以及對於大量傷病患處置應變，每位團員都必須展現出高度臨場反應性及全方位處置能力，使得競賽更具挑戰性和教育意義。

新北市侯友宜市長表示，新北市一直都很重視緊急救護政策，也肯定消防局在緊急救護各方面的努力，包括現有572位高級救護技術員為全國最多，不斷精進提升救護技術能力，並與各急救醫院密切合作，組成綿密緊急醫療救護網，串起到院前後生命之鏈，在OHCA康復出院率也從2010年3.1%大幅提升至2024年5月底11.45%，累計救活2482人，持續守護市民的安全。

新北市消防局長李清安表示，透過競賽讓新北消防救護菁英在國際舞台上大放異彩，提升台灣國際能見度，為新北爭光，將榮耀留在台灣，是給個人及團隊最大的肯定及鼓勵。

新北市消防局與亞東紀念醫院聯隊參加國際救護競賽榮獲季軍。圖／新北市消防局提供
新北市消防局與亞東紀念醫院聯隊參加國際救護競賽榮獲季軍。圖／新北市消防局提供
新北市消防局代表隊參加國際救護競賽。圖／新北市消防局提供
新北市消防局代表隊參加國際救護競賽。圖／新北市消防局提供
新北市消防局代表隊參加國際救護競賽榮獲亞軍。圖／新北市消防局提供
新北市消防局代表隊參加國際救護競賽榮獲亞軍。圖／新北市消防局提供
新北市消防局與亞東醫院聯隊參加國際救護競賽。圖／新北市消防局提供
新北市消防局與亞東醫院聯隊參加國際救護競賽。圖／新北市消防局提供

消防員

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