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高雄男入住旅社沒退房 房務員驚見他趴臥在地猝死

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

44歲柯姓男子19日入住高雄市鳳山區一間旅社，原預定今天中午退房，房務員發現時間到柯卻未退房，敲門也沒反應，打開門後，驚見他趴臥在地已無氣息，警消獲報趕抵，發現柯已猝死，房內有疑似毒品粉末包、注射針筒，因現場無打鬥跡象，排除他殺之嫌，將報請檢察官相驗，釐清死因。

鳳山警分局五甲派出所今天中午12時許接獲轄內一家旅社報案，指稱有人趴臥在地板疑似已經死亡，警方和消防救護人員趕赴現場了解。

警消進門時，發現入住旅社的柯姓男子（44歲）已明顯死亡，未送醫；警方隨即封鎖現場，由鑑識人員採證。

警方調查，柯男於19日下午3時入住休息，預定今天中午12時退房，因退房時間已到，房務員敲門也沒反應，開房門進入後，才發現柯趴臥於地板上猝死。

警方在房內採證發現疑似裝毒品粉末的包裝及注射針筒1支，初步檢視柯身體未遭受外力影響情形，現場亦無侵入打鬥痕跡，排除有他殺之嫌，確切死因待報請檢察官相驗釐清。

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44歲柯姓男子19日入住高雄市鳳山區一間旅社，原預定今天中午退房，房務員發現時間到柯卻未退房，敲門沒反應，打開門後，發現柯躺在地板已猝死。記者石秀華／翻攝
44歲柯姓男子19日入住高雄市鳳山區一間旅社，原預定今天中午退房，房務員發現時間到柯卻未退房，敲門沒反應，打開門後，發現柯躺在地板已猝死。記者石秀華／翻攝

房務員 檢察官 毒品 高雄市

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